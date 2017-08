7 августа 2017 г. Юджин Румер и Эндрю С. Вейсс | The Wall Street Journal Путинская Россия ведет глобальную политику "Когда-то президент Обама пренебрежительно назвал постсоветскую Россию всего лишь "региональной державой", но сегодня ситуация выглядит иначе", - пишут в своей статье в The Wall Street Journal бывший сотрудник Национального разведывательного совета США (National Intelligence Council) Юджин Румер и бывший сотрудник администраций Джорджа У. Х. Буша и Клинтона Эндрю С. Вейсс. Ныне Румер руководит программой исследований России и Евразии в Фонде Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace), а Вейсс занимает должность вице-президента по научной деятельности в этой организации. Авторы полагают: "В последние годы Владимир Путин начал проводить глобальную политику, вознамерившись обаять в русском стиле отдаленные страны, где на влиянии Кремля почти поставили крест". "Москва обнаружила массу благоприятных возможностей и энергично эксплуатирует разногласия в западном лагере. Ее цели просты: утвердить российское влияние в ущерб Вашингтону и основанной на правилах международной системе, которую США создали после Второй мировой войны и с тех пор ею руководят. В арсенале России - подрыв демократических моделей управления, подогревание межнациональных и межрелигиозных трений, а также создание новых аванпостов для сбора разведданных и проецирования военной мощи. Там, где США и их партнеры отступили или не выполнили своих обещаний, Россия охотно занимает их место", - говорится в статье. По мнению автора, Путин одержал ряд успехов. "Нахальное вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года спровоцировало худший со времен Уотергейта политический кризис в Америке", - утверждают авторы. В Сирии российское вмешательство переломило ход гражданской войны. "Даже несомненное поражение пророссийского кандидата, Марин Ле Пен, на недавних президентских выборах во Франции - это напоминание, что ни одна страна Европы не может осмелиться игнорировать риск российского вмешательства в ее внутреннюю политику", - говорится в статье. Авторы утверждают, что Москва также продвигается к своим целям на Ближнем Востоке, применяя "поставки оружия, дезинформацию, операции разведки, маневрирование дипломатов и традиционную жесткую силу". Они упоминают о Турции, Ливии и Египте, а также о суннитских монархиях Персидского залива. В Черногории "скоро будут заочно судить двух предполагаемых сотрудников российской разведки за их роль в неудачной попытке переворота в октябре прошлого года", говорится в статье. Президента ЮАР Джейкоба Зуму "обвиняют в коррупции, в том числе, в связи с его ролью в организации разорительного для бюджета соглашения с Путиным на 76 млрд долларов о строительстве до восьми АЭС российской госкомпанией", - говорится в статье. По словам авторов, "Путин активно обхаживает" Зуму. В Никарагуа президент Даниэль Ортега "радушно приветствует строительство загадочных российских объектов в столице страны", утверждают авторы. "Высокопоставленные официальные лица России говорят, что также стремятся восстановить присутствие военных и разведки на Кубе", - пишут они. Авторы предостерегают: "возобновленная активность России направлена не на то, чтобы диктовать события в конкретных уголках планеты, а на то, чтобы эксплуатировать шансы на подрыв и выхолащивание международного порядка под руководством США - его норм экономической открытости, демократической подотчетности и верховенства закона". "Путин делает ставку на то, что сумеет переписать правила мировой политики в свою пользу. Обязанность американских лидеров и стратегов - продемонстрировать, что он просчитался", - заключают авторы. Источник: The Wall Street Journal