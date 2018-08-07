Какие шаги предпринимает ЕС против единоличных решений Трампа

Американские санкции против Тегерана снова вступают в силу, вставая на пути торговли с Ираном. ЕС отвечает на американские одиночные действия вводом так называемого блокирующего регламента, передает корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Стабенов.

"Позиции Соединенных Штатов и Евросоюза по ядерному соглашению с Тегераном, из которого президент Трамп вышел в мае, не могли бы разниться еще больше, - пишет автор. - В то время как Америка сегодня снова вводит санкции против Тегерана, ЕС официально публикует свой ответ на них. Брюссель принял решение запретить расположенным на территории ЕС компаниям и частным лицам следовать направленным против Ирана американским санкциям. Новые правила призваны выступать и в роли правового основания, которым европейские компании смогут руководствоваться, требуя компенсации в случае попадания под действие санкций", - говорится в статье.

"Однако на практике, - продолжает журналист, - европейским партнерам будет непросто реализовать новые правила. Еще до окончательного решения по санкциям крупные компании - например, энергетический концерн Total и производитель спортивных товаров Adidas - объявили о намерении уйти из Ирана. Американский рынок представляется более важным, чем иранский, и не только для этих компаний", - пишет Стабенов. На фоне вашингтонского давления бизнес с Тегераном проблематичным считают и банки.

"Ослабления напряженности не стоит ждать и в будущем", - считает автор статьи. В ноябре ожидается новый виток эскалации. Вашингтон надеется тогда не только блокировать Ирану доступ к долларам и остановить торговлю определенными металлами, но и помешать иранскому нефтяному экспорту. "Тегеран в ответ уже пригрозил заблокировать важный для экспортеров нефти из региона Персидского залива Ормузский пролив", - передает издание.

"И тем не менее, ЕС пытается продемонстрировать, что не даст США действовать как им заблагорассудится. Так, верховный дипломат ЕС Федерика Могерини совместно с главами МИД Франции, Великобритании и Германии подтвердили в понедельник в резолюции тот факт, что договоренности, достигнутые в рамках ядерной сделки с Ираном, заключенной при участии США, остаются неизменными", - пишет автор статьи.