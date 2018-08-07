Эксперт: "Каким по численности должен быть личный состав бундесвера, чтобы отпугнуть Россию?"

Спустя семь лет после отмены всеобщей воинской повинности в ХДС стали раздаваться голоса в поддержку возврата к практике обязательной службы в армии или других организациях, передает Focus.

Как отмечает автор публикации Томас Хаузер, генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркивает, что данная тема будет дискутироваться на предстоящем осенью съезде партии, на котором будут обсуждать ключевые направления политики ХДС.

"Причиной развернувшихся дебатов, - передает журналист, - стала нехватка добровольцев, с которой сталкивается бундесвер". Военный эксперт Альберт А.Штахель, с которым побеседовал Хаузер, скептически относится к идее возвращения к всеобщей воинской повинности.

"Если мы видим, что (в бундесвер) приходит мало добровольцев, мы должны что-то менять", - сказал он. В этой связи воинская повинность кажется очевидным необходимым шагом, но возвращение к этой практике требует создания новых организаций, новых систем образования и структур, указывает он.

"Для начала следует выяснить, какие задачи стоят перед бундесвером, и затем рассчитать необходимую численность личного состава". С точки зрения Штахеля, немаловажную роль в наращивании личного состава армии играет Россия.

По мнению эксперта, империя на Востоке выступает в роли основного потенциального контрагента - под угрозой находятся, прежде всего, страны Балтии. "Путин поигрывает военными мускулами, устраивая, например, военные учения "Запад", в которых, по мнению западных наблюдателей, были задействованы десятки тысяч военных", - передает автор публикации.

"Россия представляет для нас огромный вызов. Путин с 2010 года занимается модернизацией и вооружением армии", - отмечает Штахель. Бундесвер должен быть готовым отвечать на этот вызов. "Вопрос в том, каким по численности должен быть личный состав бундесвера, чтобы отпугнуть Россию, тем самым устранив угрозу?" - говорит эксперт.

Штахель упомянул в беседе с журналистом модель, которую в Германии мало обсуждают. "Возможностью устранить нехватку личного состава был бы своего рода иностранный легион", - считает эксперт. При этом Штахель считает бессмысленным предложение главы оборонного ведомства Урсулы фон дер Ляйен о рекрутировании в ряды "иностранного легиона" граждан из других стран ЕС.

"Каждой стране нужны люди. Таким образом мы лишь добьемся обоюдной конкуренции", - сказал эксперт. Так, Бельгия отменила воинскую повинность в 1995 году и с тех пор борется с проблемой добровольцев.

Штахель указал на то, что в последние десятилетия профиль задач бундесвера заметно изменился - с чистой гарантии мира до участия в настоящих операциях - на фоне изменившейся ситуацией с безопасностью на планете.

Эту новую ситуацию, в том числе вызванную угрозой из России, следует учитывать. "Нам снова нужны более многочисленные армии", - сказал эксперт. Посредством возвращения воинской повинности или введения иностранных легионов, бундесвер должен реагировать "на новые военные вызовы", убежден Штахель.