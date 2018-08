7 августа 2018 г. Эндрю Рот | The Guardian От киберпространства до Солсбери: как ГРУ атакует Запад ГРУ в последние годы обвиняют в проведении ряда наиболее громких российских операций, в числе которых захват Крыма, хищение писем Национального комитета Демпартии США и планирование переворота в Черногории. Источник в британской спецслужбе сообщил The Guardian, что нападение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля тоже было совершено по распоряжению ГРУ, передает журналист Эндрю Рот. По словам экспертов, на культуру спецслужбы, известной своим военным мировосприятием и готовностью рисковать, повлияло включение в ее состав спецназа и опыт работы в зонах боевых действий, в том числе в Сирии и на Украине. "ГРУ воспринимает себя как инструмент ведения войны. Да, оно собирает традиционные разведданные, но его культура намного более военная, - рассказал эксперт по российским спецслужбам Марк Галеотти. - Хотя спецназовцы - это лишь меньшинство среди офицеров ГРУ, когда часть обслуживающего персонала - коммандос, это оказывает влияние". Владимир Резун, в 1970-е перешедший на сторону Великобритании, в своей истории ГРУ писал, что спецслужбе было поручено в основном предотвращать развал Советского Союза извне. Действия ГРУ в основном оставались неизвестными. "В народном сознании все темное, подпольное и тайное связано с КГБ, но вовсе не с ГРУ", - писал Резун. "По замечанию Галеотти, ГРУ традиционно отвечает за "неконтролируемые пространства". Если в прошлом это означало, например, зоны гражданской войны, то теперь это может относиться и к киберпространству", - отмечается в публикации. Интересы и методы российских разведок нередко совпадают, указывает автор статьи. Как писал Кристофер Эндрю в исследовании "Архив Митрохина: КГБ в Европе и на Западе", КГБ "предлагал своим союзникам смертельные нервно-паралитические токсины и яды, приводящие к смерти при контакте с кожей, для использования во время "специальных действий". "Хотя деятельность ГРУ по большей части окутана тайной, контакты с Западом иногда бывают, - отмечает Рот. - Отставной бригадный генерал армии Питер Цвак писал о ряде встреч накануне сочинской Олимпиады с главой ГРУ Игорем Сергуном, который неожиданно умер от инфаркта в январе 2016 года". "У меня о нем сложилось впечатление как о человеке мягком, непритязательном, сложном, эрудированном и тонком", - рассказывал Цвак о встречах, посвященных в основном борьбе с терроризмом. "Я узнал, что, хотя Сергун неустанно делал мишенью разведывательных операций по всему миру наши интересы, он парадоксальным образом также считал, что постоянная конфронтация с США и Западом не соответствует долгосрочным интересам России", - сказал Цвак. "Эти встречи прекратились после вторжения России на Украину", - заключает Рот. Источник: The Guardian