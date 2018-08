7 августа 2018 г. Редакция | The Guardian Точка зрения The Guardian на отравления в Солсбери: ответственность России "В результате атаки в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества вот-вот появится еще две жертвы - третья пара, пострадавшая из-за данного дела", - пишет редакция The Guardian. Первой парой были Сергей и Юлия Скрипали, второй - Чарли Роули и Дон Стерджесс, которые, как считается, подобрали флакон с "Новичком", изначально использованный для атаки на Скрипалей, пишет издание. Последняя пара жертв - это не люди, а политика: во-первых, пострадали британско-российские отношения, которые, вероятно, еще больше испортит запрос на экстрадицию двух подозреваемых россиян, во-вторых - международная репутация России. "Запрос на экстрадицию, как сообщается, является результатом трудного и опасного расследования сотен полицейских и сотрудников разведки, которые говорят, что воссоздали передвижения двух российских подозреваемых с момента их въезда в Великобританию до отъезда. Следователи полагают, что "Новичок" распылили или намазали на ручку входной двери дома Скрипалей и что они оба дотронулись до нее. Они предполагают, что бутылочку выбросили где-то в Солсбери, а потом ее подобрал Роули и вручил Стерджесс. И теперь, по их мнению, они знают, кого следует призвать к ответу за эти преступления", - пишет издание. Авторы статьи предупреждают, что "в современном мире фейковых новостей" Россия вновь начнет все отрицать и распространять дезинформацию, поэтому, по их мнению, британские власти должны максимально пролить свет на факты и ничего не скрывать от общественности. Когда Александр Литвиненко был убит в Лондоне в 2006 году, Россия так же отмахнулась от ответа, как, скорее всего, отмахнется от дела Скрипалей сейчас, говорится в статье. Единственным эффективным ответом тогда было продемонстрировать качество улик расследованию во главе с судьей. Это, впрочем, произошло с запозданием на восемь лет. Было бы неправильно откладывать это на столь долгое время на этот раз, убеждены авторы. "В солсберийском деле предстоит выиграть битву за правосудие. Но также предстоит битва за правду. Ее также необходимо выиграть", - заключает The Guardian. Источник: The Guardian