7 августа 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Новичок": следователи думают, что вычислили исполнителей Британская полиция и разведслужбы воссоздали картину передвижений двух россиян, подозреваемых в нападении в Солсбери, с момента их прибытия в страну и до отъезда. Правительство подаст запрос об экстрадиции, хотя в Уайтхолле есть и те, кто считает это пустым политическим жестом. "Жертвами" атаки на Скрипалей стали также британско-российские отношения и международная репутация России, пишет The Guardian. Британские министры готовятся направить в Москву запрос об экстрадиции двух подозреваемых в нападении в Солсбери, сообщает The Telegraph. Москва, как ожидается, отклонит любые попытки заставить ее граждан вернуться в Великобританию. Источник в правительстве сказал изданию, что запрос об экстрадиции будет подан не в ближайшее время, а его подготовка "займет скорее месяцы, чем дни", передает корреспондент. Британское правительство намерено подать запрос об экстрадиции двух россиян, подозреваемых в осуществлении нападения в Солсбери, сообщает The Guardian. "Этому шагу предшествовали месяцы кропотливого расследования, которое вели офицеры полиции и разведслужб. Они воссоздали картину передвижений двух россиян с момента их прибытия в Великобританию до отъезда", - пишут журналисты. "По словам источников, Королевская уголовная прокуратура, подготовившая запрос об экстрадиции, завершила процесс и готова представить документы. Этот запрос вновь воспламенит тлеющий дипломатический скандал в отношениях с Россией, которая непременно его отвергнет, что вызовет еще один раунд зеркальных высылок дипломатов", - прогнозируют авторы статьи. "Решение настаивать на экстрадиции последовало за напряженным спором в Уайтхолле: правительство разделилось на тех, кто желает дать России более жесткий ответ, и тех, кто считает запрос пустым политическим жестом", - информируют журналисты. Источник из Уайтхолла заявил: "Королевской уголовной прокуратуре было поручено подготовить запросы об экстрадиции, и, как мы понимаем, они готовы. Все как с Литвиненко. Ситуация практически повторяется. Полиции удалось установить личности людей, которые приехали и потом вернулись обратно". Полиция и сотрудники разведки полагают, что "Новичок" нанесли на ручку входной двери Скрипалей, воспользовавшись флаконом для духов. Полиция отрабатывает версию, что флакон выбросили где-то городе, а затем его подобрал Роули и подарил Стерджес. Военная лаборатория Портон-Даун изучила "Новичок", обнаруженный на дверной ручке и во флаконе из-под духов, но полиция пока не сообщила, одна ли это партия, уточняют авторы. В Уайтхолле советник по национальной безопасности Марк Седвилл активнее всего ратует за жесткий ответ России. "После нападения на Скрипалей он очень агрессивно настроен по отношению к России", - сообщил источник The Telegraph. Адвокат Марины Литвиненко Елена Цирлина считает, что Россия ответит на запрос об экстрадиции возмущением. Напоминая, что попытки экстрадировать Лугового и Ковтуна провалились, она рекомендует в связи с новым делом: "В целях прозрачности и в интересах международной репутации Британии должно быть проведено открытое разбирательство. Оно позволило бы заслушать все доказательства полиции по делу Скрипалей и открыто рассмотреть их". "В результате атаки в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества вот-вот появится еще две жертвы - третья пара, пострадавшая из-за данного дела", - говорится в редакционном комментарии The Guardian. Первой парой были Сергей и Юлия Скрипали, второй - Чарли Роули и Дон Стерджесс, которые, как считается, подобрали флакон с "Новичком". Последняя пара жертв - это не люди, а политика: во-первых, пострадали британско-российские отношения, которые, вероятно, еще больше испортит запрос на экстрадицию двух подозреваемых россиян, во-вторых - международная репутация России. "Запрос на экстрадицию, как сообщается, является результатом трудного и опасного расследования сотен полицейских и сотрудников разведки, которые говорят, что воссоздали передвижения двух российских подозреваемых с момента их въезда в Великобританию до отъезда. Следователи полагают, что "Новичок" распылили или намазали на ручку входной двери дома Скрипалей и что они оба дотронулись до нее. Они предполагают, что бутылочку выбросили где-то в Солсбери, а потом ее подобрал Роули и вручил Стерджесс. И теперь, по их мнению, они знают, кого следует призвать к ответу за эти преступления", - пишет издание. Авторы статьи предупреждают, что "в современном мире фейковых новостей" Россия вновь начнет все отрицать и распространять дезинформацию, поэтому, по их мнению, британские власти должны максимально пролить свет на факты и ничего не скрывать от общественности. Когда Александр Литвиненко был убит в Лондоне в 2006 году, Россия отмахнулась от ответа, как, скорее всего, отмахнется от дела Скрипалей. "В солсберийском деле предстоит выиграть битву за правосудие. Но также предстоит битва за правду. Ее также необходимо выиграть", - заключает The Guardian. Еще один материал The Guardian озаглавлен "От киберпространства до Солсбери: как ГРУ атакует Запад". ГРУ в последние годы обвиняют в проведении ряда наиболее громких российских операций, в числе которых захват Крыма, хищение писем Национального комитета Демпартии США и планирование переворота в Черногории. Источник в британской спецслужбе сообщил изданию, что нападение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля тоже было совершено по распоряжению ГРУ, передает журналист Эндрю Рот. По словам экспертов, на культуру спецслужбы, известной своим военным мировосприятием и готовностью рисковать, повлияло включение в ее состав спецназа и опыт работы в зонах боевых действий, в том числе в Сирии и на Украине. "ГРУ воспринимает себя как инструмент ведения войны. Да, оно собирает традиционные разведданные, но его культура намного более военная", - рассказал эксперт по российским спецслужбам Марк Галеотти. ГРУ традиционно отвечает за "неконтролируемые пространства". Если в прошлом это означало, например, зоны гражданской войны, то теперь это может относиться и к киберпространству, заметил Галеотти. Интересы и методы российских разведок нередко совпадают, указывает автор статьи. Как писал Кристофер Эндрю в исследовании "Архив Митрохина: КГБ в Европе и на Западе", КГБ "предлагал своим союзникам смертельные нервно-паралитические токсины и яды, приводящие к смерти при контакте с кожей, для использования во время "специальных действий".