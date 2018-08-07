Путин называет свои танковые полки в честь европейских городов

Российские танковые и артиллерийские полки носят почетные имена Гвардейский Берлинский, Варшавский и Львовский - как при Сталине. Кроме того, российский президент возрождает идеологический контроль над армией, пишет корреспондент французской газеты La Croix в Москве Эммануэль Гриншпан.

Инициатива Владимира Путина рискует вновь вызвать раздражение со стороны его западных соседей. Российский президент подписал серию указов, согласно которым 11 воинских формирований (танковых и артиллерийских) теперь будут называться в честь различных городов или регионов, расположенных в Германии, Белоруссии, на Украине, в Польше и Румынии, говорится в статье.

По словам Кремля, цель - "сохранить славные воинские исторические традиции России, воспитывать военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу", передает журналист.

"Кремль также активно хлопочет о том, чтобы с помощью публичных празднований и государственного телевидения провести параллели между Второй мировой войной, холодной войной и настоящим временем. Культ победившего в 1945 году государства позволяет представить сталинскую диктатуру в благоприятном свете, выставить Запад вероломным врагом и, в конечном счете, оправдать чрезмерные для скромной российской экономики военные расходы", - комментирует Гриншпан.

Подобный культ выражается в бесчисленных "патриотических" стикерах, наклеенных на машины, в таких лозунгах, как "на Берлин" или "мы можем повторить" (подразумевается: ввести наши танки в Европу). В четверг начальник Генштаба Украины Виктор Муженко отреагировал в обвинительном тоне: "Своими решениями россияне продолжают давнюю традицию - воровать чужую историю и славу".

Более того, 3 августа Путин подписал другой спорный указ, возрождающий идеологический контроль над российской армией. "Военно-политическое управление", которое было расформировано в 1991 году, снова будет наблюдать за абсолютной лояльностью военнослужащих к режиму. Очередное возвращение к сталинской традиции, отмечает Гриншпан.