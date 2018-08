7 августа 2018 г. Иван Нечепуренко, Николас Фэндос | The New York Times Рэнд Пол продолжает свою одиночную политику разрядки с Россией, на этот раз в Москве "Возможно, мало что доставляет большее удовольствие сенатору Рэнду Полу, республиканцу от Кентукки с либертарианскими наклонностями, чем показывать кукиш вашингтонским стереотипам", - пишет The New York Times. "Так это было и в понедельник, когда Пол, отправившись на недельные сенатские каникулы, приехал со своей одиночной защитой российской политики президента Трампа в Москву, чтобы продемонстрировать шоу своенравия, слишком знакомое его коллегам дома", - иронизируют авторы статьи Иван Нечепуренко и Николас Фэндос. "Я приехал сюда, чтобы сказать, что существует много американцев, которые хотят дипломатии, сотрудничества, я - один из них", - заявил Пол, стоя рядом с Константином Косачевым, председателем комитета по международным отношениям российского Сената, подвергнутым американским санкциям в апреле. Дома коллеги Пола - сенаторы - в мрачных тонах говорят о том, как реагировать на угрожающий темп разоблачений масштаба и продолжительности российской кампании по подрыву демократического процесса, отмечает издание. Согласно одному плану, необходимо ввести "сокрушительные" новые санкции. Пол имеет в виду нечто другое - возможно, даже привезти назад в Вашингтон несколько российских законодателей, говорится в статье. "Сейчас наша главнейшая проблема - это отсутствие диалога", - заявил Пол. Когда он покинул встречу с сенаторами из Совета Федерации в понедельник, Пол заявил, что он сделал приглашение членам его комитета по международным отношениям посетить Вашингтон, сообщает издание. Две стороны также постараются организовать встречу в нейтральной третьей стране, заявил он - что, предположительно, может позволить присутствовать Косачеву, избежав неприятного вопроса о нависающих над его головой санкциях. Позже в тот же день, на встрече с членами нижней палаты российского парламента, Пол сказал, что он будет выступать против проведения новых российских санкций, предложенных его коллегами в Сенате, сообщает издание. Со своей стороны, российские законодатели активно призвали Пола вступиться за Марию Бутину, задержанную в качестве российского агента. Пол назвал свою встречу с сенаторами в Совете Федерации "очень удачной", сказав, что он приехал в Москву, чтобы "возобновить дипломатию, сотрудничество и взаимоотношения с Россией". Источник: The New York Times