Большая тень допингового скандала

Со времен рекордов Юрия Седых и Рэнди Барнса в легкой атлетике многое изменилось, однако тень темы допинга не исчезла до сих пор, пишет Петер Аренс на страницах Der Spiegel.

На чемпионате Европы по легкой атлетике, стартующем во вторник в Берлине, наследникам Седых по большей части придется быть лишь зрителями. Российские легкоатлеты по-прежнему отстранены от этого крупного мероприятия, Международная ассоциация легкоатлетических федераций пока еще не отступила от своего курса 2016 года. В Берлине на старт выйдут лишь 29 российских спортсменов, выступающих под аббревиатурой ANA - "авторизованные нейтральные атлеты". Эти 29 атлетов считаются "чистыми", сообщает журналист.

Вообще-то их ожидалось 30, продолжает Аренс, но российского виртуоза по прыжкам в высоту Данилу Лысенко временно отстранили от чемпионата, потому что он несколько раз не сообщил допинг-инспекторам о своем местоположении, из-за чего они не могли найти его для взятия проб.

Случай Лысенко, одного из главных претендентов на золото, снова возбудил недоверие к российской системе легкой атлетики, отмечает автор статьи. Артур Абеле, немецкий легкоатлет, специализирующийся на многоборье, заявил: "Никто не доверяет россиянам, теперь это очевидно и ясно". "Везде говорят, что легкая атлетика - отравленный допингом вид спорта, только потому, что обманывают россияне", - сказал метатель копья Йоханнес Феттер. Расследование антидопинговой редакции телеканала ARD показало, что комиссии, принимающей решение о допуске "нейтральных атлетов", тяжело дается проверка тренировочной практики российских спортсменов, передает издание.

Если для шефа МОК Томаса Баха не было более срочного дела, чем снова открыть дверь российским спортсменам после зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, то Свейн Арне Хансен, президент Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA), заявил: "Выясняется, что россияне должны пройти еще длинный путь, прежде чем мы снова разрешим им выступать под собственным флагом".

"Длинный путь" означает, среди прочего, что российское антидопинговое агентство РУСАДА должно быть снова принято в глобальную систему допинг-расследований, а Россия к тому же должна признать результаты доклада Макларена. Все это на настоящий момент далеко", - констатирует Аренс.