Когда полицейские могут становиться хакерами?

Уже почти год сотрудники правоохранительных органов Германии имеют право тайно внедряться в компьютеры и смартфоны, чтобы устанавливать шпионское ПО. Соответствующий закон о так называемом "бундестроянце" вступил в силу 24 августа 2017 года, сообщает журналист Der Spiegel Патрик Бойт.

Таким образом сотрудники правоохранительных служб могут получать доступ к личной информации подозреваемого и тех, с кем он общается. Теоретически к такой мере можно прибегать во множестве случаев, однако на практике, как уверяют в Федеральном управлении уголовной полиции Германии, таких ситуаций крайне мало. Их количество "настолько мало (...) что возникает вопрос, действительно ли речь идет о такой большой проблеме, какой ее часто представляют в критических замечаниях", заявил один из экспертов управления уголовной полиции.

Однако для трех организаций такого вопроса не возникает, отмечает Бойт. Для них проблема является достаточно большой для того, чтобы во второй раз представить ее на рассмотрение Федерального конституционного суда ФРГ: союз Digitalcourage, Общество защиты прав свободы (GFF), а также несколько политиков из партии СвДП, в частности, Кристиан Линднер, Герхарт Баум, Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер и Буркхард Хирш, в ближайшие дни подадут жалобу в конституционный суд.

По мнению Рены Тангенс из организации Digitalcourage, снятие информации с технических каналов связи и онлайн-обыски являются посягательством на человеческое достоинство, вторжением в частную жизнь и нарушением IT-права. Активистка надеется, что суд признает подобные меры противоречащими конституции, передает издание.

Либеральные политики и Общество защиты прав свободы, в свою очередь, хотят добиться ограничения положений, регулирующих онлайн-наблюдение. Ограниченное использование шпионского ПО в целях предотвращения терроризма было разрешено еще в 2009 году, однако закон 2017 года о "бундестроянце" способствовал более частому использованию программ для слежки, в частности, в случаях подстрекательства к нарушению процесса предоставления убежища, фальсификации денег и торговли наркотиками.

Председатель GFF Ульф Буермейер обеспокоен тем, что государство не сообщает производителям об уязвимости программного и аппаратного обеспечения для того, чтобы защитить пользователей, а тайно использует ее, чтобы иметь возможность взламывать устройства подозреваемых.

В министерстве внутренних дел ФРГ вопрос об изъянах в системе безопасности не считают слишком проблематичным, отмечает Бойт. В письме, которое министерство направило в мае партии "зеленых", говорилось, что федеральное правительство не разделяет мнения о том, что считывание информации с технических каналов связи наносит ущерб IT-безопасности.