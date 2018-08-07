Британские и норвежские "охотники за подлодками" будут сотрудничать в противовес угрозе, исходящей от российского ВМФ

"Как заявило министерство обороны Великобритании, новый британский флот "охотников за подлодками" будет действовать сообща с норвежскими силами как инструмент сдерживания российской угрозы", - сообщает обозреватель The Telegraph Доминик Николлс.

"Со вновь возникшей угрозой, которая исходит от российских военно-морских сил, Великобритания и Норвегия будут бороться, совместно используя инфраструктуру для новых самолетов базовой патрульной авиации. "Существенное оживление активности российских подлодок" означает, что военно-морские силы НАТО находятся в особой опасности в Северной Атлантике и в Балтийском море", - говорится в статье.

"В будущем году в Великобританию будет доставлен первый из 9 самолетов P-8A стоимостью 3 млрд фунтов. Норвегия закупает 5 самолетов, что отражает "меняющуюся ситуацию с безопасностью" в Северной Атлантике, согласно заявлению, которое совместно подписали Великобритания, Норвегия и США. Британские самолеты будут размещены на базе Королевских ВВС Лоссимут в Шотландии, причем оперативная и логистическая поддержка будет распространяться и на норвежские самолеты", - пишет автор.

Неназванный официальный представитель министерства обороны Великобритании сказал: "Великобритания сообща с Норвегией изучит способы, которыми мы вместе сможем использовать возможности базовых патрульных самолетов P-8A по морской рекогносцировке и ведению противолодочной войны в целях укрепления безопасности в Северной Атлантике, а следовательно, укрепления безопасности НАТО".