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7 августа 2018 г.
7 августа 2018 г.

Кейт Макканн | Daily Telegraph

"Новичок": министры готовят приказ об экстрадиции подозреваемых россиян, правительство обещает давление на международном уровне

Британские министры готовятся направить в Москву запрос об экстрадиции двух подозреваемых в нападении в Солсбери, сообщает журналистка The Telegraph Кейт Макканн.

Москва, как ожидается, отклонит любые попытки заставить ее граждан вернуться в Великобританию. Минувшим вечером она сообщила, что ей не присылали соответствующее требование, информирует автор статьи.

"Источник в правительстве подтвердил, что запрос об экстрадиции будет подан не в ближайшее время, а его подготовка "займет скорее месяцы, чем дни", однако он сообщил нашей газете, что запрос будет отправлен", - пишет Макканн.

"Мы должны попытаться вернуть сюда этих людей, как бы сложно это ни было. Мы также можем попытаться оказать давление на Россию на международном уровне, чтобы она поступила так, как следует", - передает журналистка слова источника.

Источник: Daily Telegraph


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