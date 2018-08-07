Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
7 августа 2018 г.
7 августа 2018 г.

Дэвид Сандерсон | The Times

Тела, использованные для выставки, "могли принадлежать китайским диссидентам"

"Необходимо взять анализы ДНК человеческих трупов и органов, выставленных в Великобритании, чтобы установить, не принадлежат ли они китайским "узникам совести", было заявлено вчера", - сообщает The Times.

"В открытом письме, подписанном альянсом депутатов парламента и медицинских работников, утверждается, что на выставке "Реальные тела" (Real Bodies) в Национальном выставочном центре Бирмингема отсутствовали документы о согласии и идентификации личности", - пишет корреспондент Дэвид Сандерсон.

По словам организаторов выставки, 20 трупов и более 200 органов были предоставлены лабораторией в Даляне в Китае, которая специализируется на пластинации - процессе, при котором для сохранения тел используется силиконовая резина. Они утверждают, что все "экспонаты, представленные на выставке, были предоставлены легально" и при жизни эти люди "не были никакими заключенными".

В опубликованном вчера открытом письме упоминаются сообщения о том, что тела из Далянского комплекса принадлежали, в том числе, политическим заключенным, содержавшимся в лагере неподалеку от лаборатории, пишет журналист.

Источник: The Times


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               