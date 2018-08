7 августа 2018 г. Дэвид Сандерсон | The Times Тела, использованные для выставки, "могли принадлежать китайским диссидентам" "Необходимо взять анализы ДНК человеческих трупов и органов, выставленных в Великобритании, чтобы установить, не принадлежат ли они китайским "узникам совести", было заявлено вчера", - сообщает The Times. "В открытом письме, подписанном альянсом депутатов парламента и медицинских работников, утверждается, что на выставке "Реальные тела" (Real Bodies) в Национальном выставочном центре Бирмингема отсутствовали документы о согласии и идентификации личности", - пишет корреспондент Дэвид Сандерсон. По словам организаторов выставки, 20 трупов и более 200 органов были предоставлены лабораторией в Даляне в Китае, которая специализируется на пластинации - процессе, при котором для сохранения тел используется силиконовая резина. Они утверждают, что все "экспонаты, представленные на выставке, были предоставлены легально" и при жизни эти люди "не были никакими заключенными". В опубликованном вчера открытом письме упоминаются сообщения о том, что тела из Далянского комплекса принадлежали, в том числе, политическим заключенным, содержавшимся в лагере неподалеку от лаборатории, пишет журналист. Источник: The Times