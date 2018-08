7 августа 2018 г. Эндрю Фоксолл | The Times Как мы упустили шанс остановить российскую агрессию "Ровно 10 лет назад Россия вступила в войну с Грузией", - пишет в газете The Times Эндрю Фоксолл, директор центра исследований России и Евразии при британском аналитическом центре Henry Jackson Society. Автор считает, что первоначальная реакция Запада на эту войну производила большое впечатление, но в конце 2008 года ЕС возобновил переговоры с Россией, в 2010 году НАТО договорилось с Россией о новом "стратегическом партнерстве", а в 2011 году премьер-министр Великобритании Кэмерон посетил Москву. Автор признает, что с 2011 года подход Великобритании, да и всего Запада, к России изменился. "Отношения Лондона с Москвой больше не основаны исключительно на экономике. Как четко разъяснила Тереза Мэй, теперь Великобритания обращается с Россией как с враждебным государством: Совет национальной безопасности объявил Россию угрозой высшей категории, а в парламенте существует даже группа по координации действий по России, которая должна направлять деятельность Палаты общин в отношении России", - говорится в статье. И все же, полагает автор, "из своей войны с Грузией Россия извлекла урок, что может действовать как ей захочется и где ей захочется, а любые упреки со стороны Запада - нечто преходящее. Запад, однако, не извлек никаких уроков. Еще хуже, что он не воспринял эту войну как предостережение об агрессивном характере путинского режима, и столицы западных стран, в том числе Лондон, в то время отказались совершить шаги, за счет которых у нас теперь было бы меньше трудностей". "Десять лет назад показалось бы немыслимым, что Путин и его приятели напрямую вмешаются в президентские выборы в США, проведут в Германии информационную операцию, направленную на подогревание ксенофобии или создадут в Словакии базу в милитаристском стиле, где воспевается советское пленение Центральной и Восточной Европы. Но именно к этому привело бездействие Запада. Теперь стоит вопрос, готовы ли мы в конце концов внять предостережениям, которые вытекают из поведения России за последнее десятилетие, и предотвратить еще более серьезные последствия в последующее десятилетие", - заключает автор. Источник: The Times