7 августа 2018 г. Крэйг Тимберг | The Washington Post Странное рождение, смерть и второе рождение аккаунта российских троллей под названием AllForUSA "В 2005 году Джесси Д. Аллен из Индианы создал сайт под названием AllForUSA.com, вероятно, чтобы добиться каких-то целей в бизнесе, но вскоре забросил этот сайт", - пишет журналист The Washington Post Крэйг Тимберг. "Спустя 10 лет, в возрасте 80 лет, Аллен скончался. Но жизнь AllForUSA только начиналась. Когда избирательная кампания на президентских выборах 2016 года достигла разгара, сайт AllForUSA.com внезапно наполнился материалами, походившими на статьи прессы, где восхвалялся кандидат в президенты от республиканцев Трамп и подвергалась критике его соперница - демократ Хиллари Клинтон. Один из заголовков гласил: "Возможно, ХИЛЛАРИ ВСЕ-ТАКИ ОКАЖЕТСЯ В ТЮРЬМЕ". На Reddit коммментатор allforusa размещал сходные сообщения и давал ссылки на заголовки на AllForUSA.com. На Freelancer.com кто-то предлагал делать оплачиваемые записи в блогах и упоминал название AllForUSA, обращаясь к американской аудитории. На следующий год, после избрания Трампа, аккаунт @allforusa11 в Twitter делал ретвиты записей президента в Twitter, а потом, необъяснимо почему, сменил тему и стал писать о феминизме, причем на японском языке. Финальный резкий поворот произошел спустя несколько месяцев, когда AllForUSA.com снова возродился - на сей раз как русский сайт для азартных игр онлайн", - говорится в статье. "Подсказка к разгадке этого многоязычного приступа активности обнаружилась в обвинительном заключении, которое составил в феврале спецпрокурор Роберт С. Мюллер III. Там говорилось, что россияне, которые вели подложные аккаунты в социальных медиа, чтобы манипулировать американскими избирателями, использовали allforusa@yahoo.com для мошеннического доступа к аккаунту на PayPal и рекламы митинга избирателей "Марш за Трампа" в Нью-Йорке", - пишет издание. "Другие аккаунты AllForUSA, вероятно, поддерживались в тандеме с этим адресом электронной почты и друг с другом", - пересказывает издание отчет киберразведывательной фирмы GroupSense от понедельника. "Отчет заостряет внимание на том, как бреши в защите информации стимулируют злокозненную деятельность в интернете, снабжая преступных хакеров и группы, занимающиеся дезинформацией, бесконечным потоком дешевых аккаунтов, которые могут быть использованы поодиночке либо для создания сетей "ботов" - автоматизированных аккаунтов, контролируемых одним-единственным сотрудником. Все это обычно происходит без ведома первоначальных владельцев, которые даже не знают, что произошло с их творениями. Открытие GroupSense также подчеркивает, что группы, проводящие операции по дезинформации, такие, как упомянутое в обвинительном заключении российское "Агентство интернет-исследований", работают на множестве платформ, чтобы повысить доверие к своим выложенным в интернете материалам и их заметность. Приобретение реальных аккаунтов и приспособление их под другие цели - аккаунтов, созданных людьми, которые забыли о них или просто их забросили - вероятно, помогало россиянам избегать разоблачения, создавая иллюзию подлинности, говорят эксперты", - пишет издание. "Распутывание истории аккаунтов AllForUSA началось с упомянутых в обвинительном заключении Мюллера аккаунтов электронной почты, которые предположительно использовались сотрудниками "Агентства интернет-исследований". (Некоторые из обвиняемых оспорили утверждения Мюллера)", - говорится в статье. Том Ричардс из GroupSense сверил аккаунты с базой фирмы GroupSense, где собраны более 5 млрд аккаунтов электронной почты и паролей, добытых хакерами. Один из 13 адресов электронной почты, перечисленных в обвинительном заключении, - а именно, allforusa@yahoo.com - обнаружился в базе. Источник: The Washington Post