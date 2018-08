7 августа 2018 г. Джеймс Марсон, Томас Гроув | The Wall Street Journal В России рейдерские налеты на компании нередко совершают полицейские "Один бизнесмен недавно показал нашим коллегам короткое видео, чтобы продемонстрировать, чем больна российская экономика. На нем полицейские в масках врываются в офис в Сибири, размахивая оружием и кувалдами", - пишут журналисты The Wall Street Journal Джеймс Марсон и Томас Гроув. Российские компании регулярно сталкиваются с притеснением со стороны правоохранителей, стремящихся отжать деньги либо бизнес. По словам Александра Хуруджи, сотрудника ведомства, основанного Кремлем для помощи предпринимателям, каждому шестому российскому бизнесмену грозит уголовное преследование. "Это рак для экономики", - сказал Хуруджи. В 2015 году его задержали на девять месяцев по обвинению в мошенничестве, связанному с его фирмой, затем отпустили и оправдали. По его словам, если Владимир Путин не решит проблему, "Россия не сможет дальше развиваться". В начале года Путин повторил обещания увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП до 40% к середине 2020-х, также он выступает за ослабление давления на бизнес. "Однако, по словам критиков, авторитарная власть Путина опирается на сотрудников органов безопасности и политических тяжеловесов, которые используют свои полномочия не только для давления на политических оппонентов, но и для того, чтобы выжимать отступные из компаний, захватывать их от имени конкурентов или забирать их себе", - отмечают авторы статьи. "Из-за этого изменения в системе правосудия потенциально рискованны", - добавляют Марсон и Гроув. "Это рискованно - перекрыть денежные потоки", идущие к влиятельным людям, пояснил бывший советник Кремля Глеб Павловский. "В результате люди, которые должны строить российскую экономику, теряют бизнес и свободу", - подчеркивают журналисты. Они пишут: "Первым признаком беды может быть на вид безобидный вопрос о покупке доли в компании. Алексей Громовенко, 37-летний бизнесмен из Ростова-на-Дону, рассказал, что в 2015 году предложение от знакомых вскоре превратилось в требование передать долю собственности в его турагентстве. Он отказался, и вскоре клиенты подали на его компанию три жалобы, по его словам, фиктивные. Его задержали и два месяца продержали в тюрьме, а на телевидении его выставили мошенником. В конце концов его оправдали, но бизнес, по его словам, разорился". Правоохранители порой прибегают к рейдам, как на видео ("маски-шоу"), чтобы захватить документы и запугать владельцев. По словам адвоката сибирской нефтяной компании, подвергшейся рейду, эта тактика включала в себя десятки подобных обысков, поддельную акцию протеста, которую провели люди, называющие себя недовольными рабочими, и три попытки покушения на руководителя. Александр Селютин проводит семинары для владельцев компаний о том, как сопротивляться давлению правоохранителей. Он рассказал, как одного из клиентов забрали в аэропорту после ночного перелета и предъявили ему ультиматум. "Он думает о 1937 годе, о смерти в камере, а они говорят: "Мы можем решить вашу проблему за 30 млн рублей", - рассказал Селютин. По его словам, он убедил клиента не платить, нашел для него психолога и начал традиционную юридическую защиту. "Сопротивление может быть рискованным и нередко заканчивается тем, что компания все равно оказывается уничтоженной", - отмечается в статье. Дмитрий Величко основал рыбную ферму и создал искусственное озеро на юге России. Когда компания стала приносить прибыль, местные власти завели на него уголовное дело за браконьерство. Он отклонял предложения заплатить чиновникам за устранение проблем, и после многолетних судебных споров дело закрыли, но бизнес был уничтожен. По словам Селютина, многие не знают, что есть способ бороться в рамках правовой системы. "Они думают, что все это им неподвластно", - сказал он. Источник: The Wall Street Journal