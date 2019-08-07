Заброшенный сибирский лес, оказавшийся во власти пожаров и вандалов

"Вместо того, чтобы выступать в качестве регулятора глобального климата, сибирская тайга, опустошенная пожарами, способствует глобальному потеплению и катастрофическим наводнениям", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

"(...) В настоящее время в Сибири площадь горящих лесов достигает почти 4 млн га, что эквивалентно территории Швейцарии. Это катастрофа для окружающей среды. Но через четыре дня после вступления в действие российской армии 750 тыс. га (или 20%) уже были потушены с помощью всего лишь 6 тыс. тонн воды, как сообщило в понедельник минобороны. То есть 8 литров воды на гектар горящего леса", - говорится в статье.

"Это совершенно фантастический результат, и ранее ничего подобного в мировой практике тушения лесных пожаров никому достигать не удавалось", - иронизируют в Гринписе России.

"Российская армия борется не только с пожарами, но и со здравым смыслом", - комментирует автор статьи.

"(...) Фактически, за последние четыре дня площадь пожаров увеличилась на 405 тыс. га, по данным российской информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров "Рослесхоз", на которую ссылается ежедневная газета "Коммерсант". За тот же период было потушено пожаров на площади всего в 20,7 тыс. га. Только дождь способен положить конец таким гигантским пожарам. Но метеорологи его не прогнозируют", - указывает Le Temps.

"Мы смотрим на прогнозы погоды, и, конечно, все надеются на то, что дожди пойдут. Но пожары такого масштаба сами очень сильно влияют на погоду. Этот разогретый воздух, дым, формируют более сильный антициклон. То есть дожди могут начать выпадать не там, куда они условно собирались пойти, а по границам зон горения, и это усугубит ситуацию с наводнениями на юге Сибири", - отмечает руководитель противопожарной программы "Гринписа России" Григорий Куксин.

"То есть в тех районах, которые в начале лета уже пострадали от внезапных и катастрофических наводнений, во время которых утонули 25 человек. Неужели в Сибири вырисовывается адский треугольник пожары-дожди-наводнения?" - задумывается журналист. По мнению Григория Куксина, "это будет видно в конце сезона, когда мы проанализируем, как двигались воздушные массы, увидим, обходили они или нет стороной зону горения."

"Основные причины пожаров уже установлены: неосторожное обращение с огнем и преступные намерения. Из 200 очагов природных пожаров почти все возникли вблизи дорог, указывают первые элементы расследования, которые в понедельник раскрыл замглавы МЧС Игорь Кобзев. Бывшая председатель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко рассказала на сайте Tayga.info, что "там, где не тушат пожары, значит, это кому-то нужно. Нужно скрыть либо воровство леса, либо какую-то еще преступную деятельность". Незаконная вырубка леса с целью его экспорта в Китай является вторым по важности фактором обезлесения Сибири", - отмечает автор статьи.

"(...) Такая небрежность будет иметь долгосрочные последствия, - говорится в публикации. - По словам Полины Каркиной, координатора проектов по климату и энергетике "Гринпис России", сожженные 4 млн га выделяют 166,5 млн тонн CO2 и парникового газа. Кроме того, переносимая ветром сажа может откладываться на паковом льду и ускорять его таяние".

"Наконец, в опасности оказывается восстановление тайги", - говорится в статье.

"(...) Соответственно, для восстановления лесов северной тайги, где сейчас бушуют очень сильные пожары, может не хватить и целого века", - с сожалением сказал старший научный сотрудник лаборатории лесной пирологии Института леса им. Сукачева КНЦ СО РАН Александр Брюханов.

"Века, имеющего решающее значение для глобального потепления, в течение которого тайга рискует перестать играть свою роль регулятора климата", - резюмирует Гриншпан.