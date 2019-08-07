Сближение с Россией никогда еще не было столь необходимым для выживания Европы

"(...) Новый раздел мира не является чем-то невозможным. Углубление моральной и политической дискредитации Соединенных Штатов, особенно после прихода сильно недооцененного, но считающегося непредсказуемым и переменчивым президента Дональда Трампа, вынуждает актеров второго ранга выживать при новом главном китайско-американском дуэте и не класть все свои яйца в одну корзину, в то время как Вашингтон методично уничтожает все многосторонние механизмы и инструменты диалога", - пишет президент французского центра реалистической геополитики GEOPRAGMA Каролина Галактерос в издании Marianne.

"Кризис в Ормузском проливе углубляет вполне ожидаемые противоречия, например, противостояние США, Израиля и Саудовской Аравии Ирану, которому помогает Москва и Анкара под благосклонным взором Пекина. Он также показывает углубление более необычных связей, таких как отношения между Москвой и Эр-Рядом, которые с каждым днем становятся все заметнее в Сирии, к великому неудовольствию Вашингтона. О чем свидетельствует не только их сближение в целях поддержания цен на нефть, но и начало военного сотрудничества между двумя странами с приобретением Эр-Риядом российских ЗРК С-400 (так уже поступила Анкара, оппортунизм которой не знает границ). Эр-Рияд к тому же готов купить китайские ракетные технологии и беспилотники", - отмечает автор статьи.

"Что касается Объединенных Арабских Эмиратов, то на оборонной выставке IDEX 2019 они объявили о приобретении различных вооружений у России на 5,4 млрд долларов, в частности, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-МЕ". Ставки растут. Еще одним признаком такого "изменения баланса" являются перестановки в сирийских службах безопасности под давлением Москвы в пользу суннитских деятелей, поддерживаемых Эр-Риядом, наперекор иранскому влиянию, которое господствовало до сих пор. Даже "Хезболла" сейчас периодически получает распоряжения из Москвы. Создается впечатление, что Россия еще долгое время будет всем заправлять в Сирии, но, тем не менее, она уже склонна отдать предпочтение такому политическому урегулированию, которое неявно было бы одобрено Вашингтоном, Эр-Риядом и Тель-Авивом, и, следовательно, стало бы неблагоприятным для клана Асада (недавно был арестован брат Башара Махер, его потенциальный преемник) и для его иранских покровителей...", - считает эксперт.

"Это не означает, что Москва предает Тегеран. Она использует его для оптимизации своего позиционирования между Вашингтоном и Пекином. Недавно Россия объявила о совместных военных учениях с Ираном", - говорится в статье.

"(...) Главные события в международных новостях на данный момент только подчеркивают масштабы вопросов для потенциальной Ялты 2.0. Однако "железный занавес" этого нового раздела переместился к Уралу, к восточным рубежам Европы, и такой сдвиг явно помещает Россию в европейский лагерь. Урал географически отделяет Европу от Азии, и на его вертикали находятся бывшие советские среднеазиатские республики, которые все еще входят в пояс безопасности России, а теперь на них зарится Китай. Однако, хотя Евразия по-прежнему находится в центре притязаний основных игроков (включая Соединенные Штаты), существует и другое противостояние, которое мы не замечаем, тогда как на нем нам следует сосредоточить свой стратегический анализ и наши дипломатические действия. Это набирающее силу соперничество между Китаем и Россией за экономическое и политическое господство в Центральной Азии и даже на Кавказе", - указывает Галактерос.

"(...) Таким образом, "Европа от Атлантики до Урала", охватывающая европейскую часть России, никогда еще не была столь настоятельно необходимой для обеспечения безопасности Евросоюза, если тот рассчитывает занять важное положение между США и Китаем и избежать раздробления и поглощения. Между тем, сближение Евросоюза с Россией по-прежнему остается чем-то позорным, немыслимым, неоправданным для наших лидеров, оказавшихся в ловушке идеологических и искаженных представлений о собственных интересах и о новых соотношениях сил в мире. Это кажется чем-то невообразимым, неким мертвым углом стратегической концепции Европы. По мнению элит и европейских институтов, Россия, которая всегда ассоциировалась с СССР, в принципе должна предаваться поруганию, они идеализируют Америку, преуменьшают китайскую угрозу, игнорируют Индию, деформируют Ближний Восток и недооценивают Африку. Губительные последствия подобного "магического мышления", к сожалению, также оказывают влияние на внешнюю политику", - анализирует эксперт.

"Чтобы воспрепятствовать коллективному уклону в сторону нового международного закона джунглей, который не станет обременять себя оглядками на порой довольно несовершенныеюридические предохранительные меры, необходимо срочно вернуть основы оптимального сосуществования крупных игроков и региональных образований. Прежде всего, пора прекратить верить в химеру непререкаемого западного или просто европейского авторитета, который уже разлетелся в клочья. Как ни парадоксально, но морализаторский догматизм больше не производит никакого эффекта, теперь становится нужной прагматическая и этическая революция западной стратегической мысли. Франция все еще в состоянии ее возглавить и своими последовательными действиями обеспечить свою безопасность, значимость и силу убеждения", - резюмирует Галактерос.