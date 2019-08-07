"В каком году произошла революция в Монголии?": простые смертные в СССР могли лишь мечтать о поездках за границу - бессонными ночами

"Для простых граждан СССР поездки за границу были почти невозможными. Так в бесклассовом обществе сложилась новая иерархия: люди с разрешением на выезд за границу и люди без разрешения. Свою страсть к путешествиям россияне удовлетворили после 2000 года, но потом были снова отправлены в Крым", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung писательница Елена Чижова.

"В Советском Союзе поездки за границу были привилегией меньшинства, - отмечает автор. - (...) Так называемую выездную визу могли получить далеко не все, а лишь наиболее надежные и "проверенные", (...) те, кто не опозорил бы достоинство советского человека".

На высшей ступени этой "выездной иерархии" находились, конечно, высокопоставленные функционеры - обладатели "открытых виз". В эту группу входили и специальные корреспонденты телевизионных каналов, снимавшие за границей репортажи о "язвах капиталистической реальности".

"Прежде чем обычному советскому гражданину разрешали выехать за границу, он становился невольным участником безумного, на мой взгляд, ритуала, - повествует писательница. - Ему приходилось сдавать "выпускной экзамен" перед специальной комиссией (...). Их "общественно-политические" вопросы озадачили бы любого. "Назовите председателя Коммунистической партии Зимбабве" или "В каком году произошла революция в Монголии?". Правда, неправильный ответ не обязательно означал отказ - случалось, что человек выслушивал нагоняй и, тем не менее, получал разрешение на выезд".

"Вторым этапом выездного ритуала был так называемый "инструктаж", при котором человеку напоминали о правилах поведения за границей: ходить нужно было не в одиночку, а как минимум вдвоем, также нельзя было принимать подарки. Любое нарушение инструкции могло перечеркнуть будущие планы на путешествия", - говорится в публикации.

"С падением "железного занавеса" ситуация изменилась коренным образом, - продолжает Чижова. - Многие, кому удавалось получить сколько-нибудь денег, тратили их на путешествия. Впрочем, одним из главных мотивов был страх того, что неожиданные свободы могут быть недолговечными и поездки за границу снова запретят, поэтому люди не упускали возможности "посмотреть хоть что-нибудь".

"Постсоветское время принесло с собой свои ограничения - но теперь не идеологические, а финансовые. В наиболее выгодном положении, как и ожидалось, оказались "новые русские" - в большинстве своем все те же советские люди, только теперь располагавшие неограниченными средствами. Тогда популярным был анекдот: "Новый русский" выходит из Лувра. Сопровождавший его француз спрашивает: "Ну что, месье Иванов, вам понравилось?". Тот, поразмыслив, отвечает: "В принципе, неплохо. Бедновато, но чисто".

"В 2000-х годах, во времена высоких цен на нефть (от дополнительных доходов государства тогда выигрывали все категории населения), россияне открыли для себя новую возможность: отпуск на иностранных курортах. Наряду с просторными квартирами, красивым автомобилем и недвижимостью за городом отпуск за границей стал символом принадлежности к среднему классу", - отмечает Чижова.

Аннексия Крыма, "это событие мировой значимости, которое изменило не только государственные границы, но и "моральный облик" России в глазах цивилизованного мира, среди прочего сказался и на отдыхе россиян. Это было обусловлено не только сильным падением рубля, но и ростом "имперского патриотизма", побуждавшего людей проводить отпуск не за границей, а в "родном Крыму". (...) Однако эйфория, связанная с отдыхом в Крыму, была недолгой. Виной тому были не "высокие политические темы", а скудный уровень сервиса в Крыму, который мало поменялся с советских времен. (...) Тому, кто привык к беззаботному отдыху по системе "все включено" в Египте или Турции, тяжело возвращаться к самообслуживанию в столовой и крошечным номерам в частных домах, тем более что порой такой отдых оказывается дороже отпуска в Шарм-эль-Шейхе или Каппадокии. Потенциальных гостей отпугивает и грязное море: во многих городах и прибрежных районах в Крыму до сих пор не решили проблему со сточными водами".

"Зажатые между Сциллой дешевого рубля и Харибдой патриотического отдыха в Крыму (завсегдатаи Куршевеля и Лазурного берега, конечно, не затронуты этими "временными трудностями"), все больше россиян возвращаются к внутреннему туризму", - отмечает Чижова. В 2018 году половина из 8,2 млн туристов, посетивших Санкт-Петербург, были из России. Другие снова проводят время на даче и откладывают поездки за границу до лучших времен. Правда, соблазн провести отпуск в Индии или на Филиппинах остается. "Пока границы открыты, эту "проблему" в корне не решить. Если же какому-либо "главе государства" все же придет на ум такая идея, тогда у нас снова появится выездная комиссия. С одним лишь отличием: вопросы о политической системе Зимбабве будут задавать не ветераны КПСС, а пожилые члены партии "Единая Россия", - говорится в публикации.