Заставлять детей все доедать с тарелки - не очень хорошая идея

"За столом лучше не заставлять своих детей не оставлять ни крошки. Существует риск, что они станут игнорировать свой голод и даже будут ненавидеть овощи", - пишет издание Slate.fr.

"О, нет, не получишь десерт, пока не доешь основное блюдо". Такой запрет имеет образовательную цель - по сути, мы хотим, чтобы дети ели не только сладкую пищу и получали питание в достаточном количестве", говорится в статье. Но несмотря на наилучшие побуждения, "это не рекомендуется с поведенческой или пищевой точки зрения", считает Софи Никлаус, директор по исследованиям в Центре наук о вкусе и питании. Такое приказание очистить свою тарелку даже контрпродуктивно. Потому что, в конечном итоге, оно сбивает с толку чувство голода и регулирование приема пищи. А еще потому, что оно придает негативную окраску той пище, которую человек пытается в себя затолкать", - отмечает автор публикации Дафне Лепортуа.

Нужно понимать, что "у детей размер желудка не такой, как у взрослого человека", - продолжает исследователь из CSGA, где она руководит командой "Детерминанты пищевого поведения в течение жизни, отношения со здоровьем". Однако "взрослые часто забывают об этом и подают детям объективно слишком большие и неподходящие порции".

Тем более что "дети рождаются с очень хорошими сигналами голода и сытости", - дополняет диетолог Вероника Провеншер, в том числе профессор Школы питания при Университете Лаваля (Квебек). Что можно увидеть при грудном вскармливании младенца: насытившись, он тотчас перестает сосать грудь. До того момента, пока голод не проявится снова.

Не следует забывать, что как для детей, так и для взрослых "к контролю за приемом пищи примешиваются много более или менее сознательных сигналов". Один исследователь из Национального института сельскохозяйственных исследований иллюстрирует это наглядным примером: "Если я скажу вам, что сейчас полдень и, согласно социальному соглашению, пришло время для еды, это может поощрить вас есть, и вы даже не зададите себе вопрос "А я правда хочу есть?"

"(...) Заставлять ребенка доедать все с тарелки - значит отказываться от надежды на то, что продукты будут оценены по достоинству", - утверждает Софи Никлаус, директор по исследованиям детского поведения.

" (...) Вероника Провеншер, чьи исследования сосредоточены на психологических и поведенческих факторах, связанных с регулированием потребления пищи и массы тела, также провела опрос женщин с проблемами избыточного веса: когда их попросили подумать о своих трудностях с распознанием сигналов голода, они сказали, что в детстве их приучали до конца подчищать свою тарелку или систематически съедать определенное количество пищи, то есть порцию, которую они считали нормальной. "На этих людей очень сильно влияют внешние сигналы, а не то, что они чувствуют", - считает исследователь.

По словам Софи Никлаус, существует также связь между ослаблением регулирования приема пищи с ожирением. "В менее благополучных семьях, где распространенность ожирения выше, существует также и бюджетная напряженность вокруг продуктов питания: действительно важно не выбрасывать продукты питания. Это может побуждать родителей чаще заставлять детей доедать все до конца и выбирать любимую еду ребенка, чтобы не портить зря еду. Получается замкнутый круг".

"(...) Следует помнить, что в зависимости от деятельности и других приемов пищи и закусок, сделанных в течение дня, "у ребенка не всегда одинаковый уровень голода, это нормально, что размер порции детей меняется", - уточняет Вероника Провеншер. Может быть, стоит спросить ребёнка о его голоде, если он достаточно взрослый, чтобы выразить это. "Мы можем спросить его, насколько он голоден - как мышка, как кошка или как слон, используя животных разных размеров, это заставит его задуматься", - предлагает исследователь из Института питания и функциональных продуктов.

"(...) Детям не всегда нравится вкус и консистенция сырой, а не жареной пищи. "Во время полдника мы можем предложить им тарелку сырых овощей", - говорит диетолог Софи Неклаус. - Это еще одна возможность поесть овощи". Исследователь из CSGA предлагает такой вариант: "Мы можем организовать трапезу так, чтобы наименее предпочтительные для него продукты были в начале еды, когда ребенок голоден, не оставляя ему никакой альтернативы".