Как телевидение влияет на умственные способности: интеллект "Улицы Сезам"

"Результаты исследований подтверждают предположение о том, что предпочтения в выборе телевизионных передач влияют на наш образ мышления - причем уже в раннем возрасте", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Ты - то, что ты смотришь: за последние десятилетия неоднократно проводились исследования, посвященные влиянию телевидения на наш IQ и наши умственные и социальные компетенции. Подобные исследования проводились уже в 1970-1980-х годах (...)", - отмечает журналистка Штефани Вайссахер.

Так, в первые годы после выхода на экраны был подробно изучен сериал "Улица Сезам" и сделан вывод о том, что без малого 80% его содержания имеет образовательную направленность, а остальные 20% - развлекательную. Дальнейшие исследования, в которых было изучено развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет, показали, что у "групп детей, регулярно в течение 6 месяцев смотревших "Улицу Сезам", был зафиксирован рост IQ, в некоторых случаях на 5,4 пункта", говорится в статье.

"Взаимосвязь между уровнем интеллекта и просмотром телевизора изучали также и в Норвегии. Было установлено, что среднестатистический уровень IQ людей, родившихся в 1974 году, был на два пункта выше, чем у людей, родившихся в 1987 году". Авторы исследования связали это с "увеличением числа людей, пользовавшихся в эти годы кабельным телевидением, и уменьшением числа читающих людей, которых стало значительно меньше после появления кабельного телевидения в 1981 году", передает издание. Исследования основывались на анализе уровня интеллекта участников, инфраструктуры кабельного телевидения в регионе их проживания, возраста и показателей IQ родственников, чаще или реже смотревших телевизор.

"Результаты исследований привели ученых к предположению о том, что десять лет, в течение которых люди "подвергаются воздействию" кабельного телевидения, в среднем, приводят к уменьшению IQ на 1,8 пункта".

Некоторые исследования также демонстрируют взаимосвязь выбора телевизионных передач в детстве с будущими политическими взглядами. Так, в одном из исследований, проведенных в Италии, "было установлено, что дети, выросшие в регионах, где в большей степени транслировались передачи медиабизнесмена Сильвио Берлускони, то есть развлекательные программы вроде игровых шоу, не только имели IQ ниже среднего, но и становились взрослыми с менее активной общественной позицией, склонными выбирать партии популистской направленности (...)", пишет Der Standard.