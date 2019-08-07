Традиционно по-расистски

"Уже на первом матче бразильца Малкома за свой новый клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) фанаты дали ему понять, что они думают о темнокожих", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

Речь идет о футболисте Малкоме Филипе Силва де Оливейра, поясняет журналист Андреас Рюттенауэр. "Стоило "Зениту" купить бразильского нападающего у ФК "Барселона" за 40 млн долларов, как уже появились первые слухи о том, что в январе, когда откроется новое трансферное окно, россияне могут снова "сплавить" молодого игрока. Об этом якобы узнало агентство "РИА Новости" от неназванного источника в Бразилии", - передает издание.

Это неудивительно, комментирует Рюттенауэр, ведь уже во время первой игры Малкома в составе команды болельщики растянули баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям". Речь идет о традиции не заключать контракт с темнокожими футболистами, говорится в статье.

"Эта традиция нарушалась уже не раз, - отмечает журналист. - Например, в 2012 году, когда был заключен контракт с бывшим игроком национальной сборной Бразилии Халком. Он перешел в "Зенит" вместе с бельгийцем Акселем Витселем. Тогда фанаты опубликовали манифест, в котором значилось, что их протест не связан с расизмом и касается исключительно соблюдения традиций, - пишет издание. - Тогда фанатам не удалось запугать игроков. Однако настроение было настолько отравленным, что в дебаты вмешался даже президент страны, петербуржец Владимир Путин (...)".

"Таким образом, не может быть сомнений в том, что именно подразумевал баннер фанатов в прошлые выходные. Вероятно, Александр Медведев, генеральный директор клуба "Зенит", подумал, что никто в мире больше не вспомнит о случаях Халка и Витселя и обвинил западные СМИ, сообщавшие о баннере, в распространении фейковых новостей".

При этом российские СМИ, пишет издание, ежедневно пытаются доказать, что в "Зените" нет расизма, и приводят, например, слова матери Малкома о том, что ее сын якобы даже не знает о том, что говорят в СМИ. В Санкт-Петербурге, по его словам, к нему относятся очень хорошо. Цитируют и Халка, который говорит о "прекрасной атмосфере в городе", "гостеприимных и душевных людях". Сам Малком якобы назвал свою первую игру за "Зенит" фантастической. "Такие истории с удовольствием рассказываются на российских спортивных сайтах. Тему расизма при этом незаметно обходят", - указывает Die Tageszeitung.