Правительство ФРГ осуждает угрозы США в отношении порта Засница

"Угрозы американских сенаторов в адрес порта города Засниц усугубляют кризис отношений между США и Германией, - пишет немецкое издание Handelsblatt. - Министерство иностранных дел ФРГ отреагировало непривычно резкими словами: "Американская политика экстерриториальных санкций против близких партнеров и союзников - это серьезное посягательство на наш национальный суверенитет", - заявил в разговоре с Handelsblatt Нильс Аннен, статс-секретарь МИД. Действия США, по его словам, "абсолютно неуместны".

"Ведущие сенаторы США решительно настроены остановить строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море. (...) В среду сенатор-республиканец Тед Круз совместно со своими товарищами по партии Томом Коттоном и Роном Джонсоном написали письмо руководству компании Fährhafen Sassnitz GmbH. "Если Вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку проекту "Северный поток-2", вы разрушите финансовое выживание вашей компании в будущем", - говорится в письме, имеющемся в распоряжении Handelbsblatt".

"Министерство иностранных дел Германии осуждает вмешательство американцев во внутренние дела Европы. "Тон и содержание направленных сенаторами писем с угрозами в адрес немецких компаний абсолютно неуместны, - подчеркнул Аннен. - Мы дали ясно понять нашим американским партнерам, что мы не допустим оказания давления на наши предприятия". По его словам, решения о германской и европейской энергетической политике "принимаются исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне", - передает издание.

"Политик из партии СДПГ сообщил, что Германия воспользуется своим председательством в Совете ЕС, чтобы "укрепить европейский суверенитет".(...) Европа, по его мнению, не должна поддаваться шантажу".

"Также и Мануэла Швезиг, премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания считает угрозы США неприемлемыми. "Германия может сама решать, откуда и каким образом ей получать энергию", - заявила политик из СДПГ. Поэтому земля Мекленбурнг-Передняя Померания, по ее словам, по-прежнему будет поддерживать строительство трубопровода".

"Впрочем, пока европейцам не удавалось эффективно защититься от санкционных угроз США, - отмечает издание. - Сначала американцы прогнали европейские компании из Ирана, потом парализовали прокладку трубопровода "Северный поток-2".

"Россия объявила, что самостоятельно проложит трубы, и направила для этой цели два собственных судна в порт Засница. Однако работы не продвигаются".

"Не в последнюю очередь из-за того, что американцы готовят новый закон о санкциях, который направлен против всех, кто будет участвовать в продолжении строительного проекта: страховых компаний, операторов портов, поставщиков, возможно, даже против немецких должностных лиц. На этот закон Круз ссылался в своем письме".

"Для своей санкционной политики США используют как экономическое значение американского рынка, так и первостепенную роль доллара в глобальной финансовой системе. Наиболее эффективным оружием европейцев могла бы стать угроза принятия ответных санкций. Так, Евросоюз мог бы ограничить доступ американских фирм на европейский рынок до тех пор, пока американцы не откажутся от своих санкций".

"Однако правительство Германии опасается такой эскалации, по его мнению, это будет равнозначно экономической войне. "Мы в федеральном правительстве едины в том, что мы всегда готовы к переговорам, чтобы избежать эскалации", - сказал в начале недели министр экономики Петер Альтмайер в разговоре с новостным агентством Deutsche Presse-Agentur".