Почему мы думаем о мире в черно-белых тонах?

"Добро и зло, хорошие и плохие люди... так много надуманных стереотипов. Почему мы мыслим с помощью этих ярлыков, хотя знаем, что мир состоит из множества оттенков?" - пишет журналистка Le Figaro Лора Дезиньер.

"(...) Термин "манихейство" берет начало от зороастрийской религии, в III веке ею руководил древний перс Мани, который утверждал, что основу мироздания составляет борьба между светом и мраком, - объясняет Ришар Монвуазен, исследователь, специализирующийся на изучении спорных теорий. - Отсюда способ рассуждения является манихейским, когда он искусственно сводит обсуждение к двум противоположным альтернативам". По его мнению, такой прием привычен для политической риторики: "Чтобы бороться против терроризма, мы должны пожертвовать своим правом на неприкосновенность частной жизни", "Без запрета на чадру возникнет религиозный экстремизм"... Форма, наиболее часто используемая в дебатах, - это ложный выбор, когда два предложения исключают друг друга: "Либо ты любишь Францию, либо ты ее покидаешь".

"(...) Монвуазен отмечает, что одна из самых скрытых форм манихейства заключается в поспешных обобщениях, таких как "Все безработные ленивы, все евреи такие, чернокожие сякие, жители Оверни эдакие", и т. д. Однако он успокаивает: "Хорошие новости исходят от ученого и философа Карла Поппера, говорившего, что обобщение опровергается даже единственным контрпримером", - передает автор статьи.

"В когнитивной и социальной психологии ставится под сомнение тенденция к признанию подобного черно-белого мышления, о нем принято говорить как о "поляризованном мышлении" или "поляризации" отношений, чувств и убеждений, которые побуждают нас занимать определенную позицию, иногда экстремального характера. По мнению исследователя социальной психологии Сильвена Делувэ, анализ должен проводиться на двух уровнях: индивидуальном и коллективном", - пишет Le Figaro.

"На первом уровне следует упомянуть работы Даниэля Канемана, где он определяет две системы мышления", - поясняет исследователь. Система 1 - это интуитивная система простого и автоматического мышления. Мы используем его в повседневной жизни, чтобы не тратить слишком много когнитивных резервов. "Но это самое искаженное мышление, - отмечает Сильвен Делуве. - Я либо не размышляю, либо стараюсь как можно меньше думать, поэтому использую стереотипы и когнитивные предубеждения, позволяющие мне упростить мир, чтобы я был способен легко и быстро отреагировать. Эта система не всегда ложная, но чаще всего она приводит к ошибкам". Система 2 - это система сознательного анализа и рационального мышления. Они требуют больше когнитивных ресурсов, потому что нужно думать, а не использовать готовые ярлыки", - указывает издание.

"На втором уровне возникает мотивационный аспект, относящийся к группе: "Поляризация мышления связана с социальной идентичностью и принадлежностью к группе, - отмечает Сильвен Делуве. - Когда моей группе угрожает опасность, я начинаю думать упрощенно, чтобы укрепить сплоченность и объединиться. Я готов клеймить тех, кто не является частью группы, чтобы не потерять свою идентичность. Эта идентичность может быть политической, религиозной, идеологической... "

"(...) К тому же мы склонны воспринимать людей, которые нам противостоят, как одинаковых и имеющих одни и те же недостатки - речь идет об эффекте однородности чужой группы, - говорится в статье. "Я противопоставляю таких, как я, тем, кто против нас. Это вопрос социальной категоризации", - резюмирует Сильвен Делуве.

"(...) Ришар Монвуазен дает рекомендацию: "Техника проста: прежде всего, осознайте, что такой тип суждения существует и что наш мозг получает от него столько же удовольствия, сколько от поедания масла или шоколада. Как только мы поняли, что обнаружили его, то вместо того, чтобы соглашаться на ложную дилемму или ложный выбор, нам нужно приучить себя к поиску третьего, четвертого пути (например, существует предотвращение терроризма, не посягающее на частную жизнь), это размажет манихейскую мысль и придаст ей смехотворность".