Исследователи опасаются, что к декабрю количество умерших от коронавируса в США достигнет почти 300 тыс. человек

"Коронавирус крепко ухватился за США - и ученые рисуют мрачную картину значительного увеличения числа жертв осенью. Впрочем, они также называют простую меру противодействия тенденции", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"(...) По подсчетам экспертов из Института показателей измерения и оценки здоровья при Вашингтонском университете в Сиэтле, в ближайшие месяцы в стране может сильно возрасти число людей, умерших от последствий заболевания", - передает издание.

"Согласно их модели, к декабрю от коронавируса в США могут скончаться почти 300 тыс. человек. Это примерно на 140 тыс. умерших больше, чем в настоящий момент".

"Впрочем, расчеты также показывают: если 95% людей всегда будут носить маски в общественных местах, к 1 декабря число жертв может оказаться значительно меньше и составить около 228 тыс. человек", - говорится в статье.

"Мы наблюдаем в США катание на американских горках", - заявил директор института Кристофер Мюррэй. Как только в каком-либо регионе резко возрастает количество заражений, люди начинают носить маски и соблюдать необходимые меры предосторожности. Как только ситуация налаживается, снова улетучивается и осторожность, раскритиковал Мюррэй. "Это, естественно, приводит к увеличению числа заражений. И круговорот, который может быть смертельным, запускается сначала", - сказал он".

"Сейчас по всей стране насчитывается почти 5 млн подтвержденных случаев заражения, - пишет Der Spiegel. - (...) В последнее время ведомства в среднем сообщали примерно о 60 тыс. новых заражений в день - прежде всего в южных и западных штатах".

"Растущая статистика по коронавирусу нагружает систему здравоохранения страны - и сопровождает политическую психологическую войну в столице. Ведь из-за последствий коронакризиса миллионы американцев потеряли работу и теперь крайне зависят от государственной помощи".

"Однако в борьбе за новый пакет мер поддержки пока не намечается единства. "Я думаю, обе стороны хотят прийти к результату. Это хорошие новости. Плохие новости заключаются в том, что мы друг от друга далеки", - сказал в среду лидер сенатского большинства Митч Макконнелл в интервью телеканалу Fox News", - передает Der Spiegel.