7 августа 2020 г. Шон О'Нилл | The Times Проект Eurotunnel - конкурент Aquind - находится в подвешенном состоянии "Борису Джонсону пригрозили судебным иском из-за задержек с энергетическим проектом на фоне опасений, что его министры сосредоточились на конкурирующей схеме, поддерживаемой донорами-консерваторами", - передает The Times. "План Eurotunnel по прокладке кабеля, соединяющего британские и французские электросети через туннель под Ла-Маншем стоимостью 600 млн фунтов стерлингов, был отложен, что привело к потере доходов в сотни миллионов фунтов, - говорится в статье. - The Times ознакомилась с требованием об устранении нарушений к органу, контролирующему туннель, копия которого была отправлена премьер-министру. Оно предупреждает: "Любая дальнейшая задержка в принятии решения о продолжении проекта приведет к еще большему увеличению убытков, вынуждая Eurotunnel требовать компенсации, используя все законные средства в его распоряжении". "Министры поддержали эту схему строительства туннеля в 2017 году, и компания построила преобразовательные подстанции, произвела кабель 1 ГВт и получила разрешение французских регулирующих органов. "Они готовы стартовать, и никто не знает, в чем причина задержки", - указал источник в Уайтхолле. "В энергетическом секторе существует озабоченность по поводу того, что правительство выступает в поддержку подводного межсетевого соединения, предложенного Aquind, крупным донором, тесно связанным с Консервативной партией. Владелец Aquind, личность которого ранее не разглашалась Регистрационной палатой - Виктор Федотов, бывший руководитель российской нефтяной отрасли. Одним из руководителей Aquind является активист тори и донор 53-летний Александр Темерко, который руководил российским государственным оружейным бизнесом и был руководителем нефтяной компании до того, как покинул Россию в 2004 году. С 2011 года Темерко или компании, с которыми он связан, пожертвовали консерваторам 1,3 млн фунтов, включая суммы в пользу пяти министров кабинета или партийных организаций их избирательных округов", - пишет The Times. "Eurotunnel, который не делает никаких политических пожертвований, нуждается в финальном утверждении безопасности по туннелю под Ла-Маншем со стороны британских чиновников межправительственной комиссии . Великобритания пропустила крайний срок для принятия решения 24 июля, списав это на Covid. "(...) Aquind - зарегистрированная в Великобритании фирма, и ее политические пожертвования делаются и декларируются надлежащим образом. Решение о планировании схемы Aquind - кабель мощностью 2 ГВт, который, как утверждается, будет обеспечивать до 5% электроэнергии Великобритании - будет принимать министр энергетики Квази Квартенг", - сообщается в публикации. (...) Источник: The Times