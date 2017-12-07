Математическая формула переизбрания Путина на пост президента

Российский президент объявил "городу и миру", что будет баллотироваться на четвертый срок в Кремле, пишет корреспондент Corriere della Sera Паоло Валентино. "Естественно, это было чистой формальностью: все и так знали, что Владимир Владимирович примет участие в игре", - говорится в статье.

"И все же будет нелегко. В России имеет хождение математическая формула: 70x70=50+. Первая цифра - это процент явки, который необходимо обеспечить, вторая - количество голосов, которое Путин непременно должен набрать, тогда 50+ - это процент консенсуса среди всего электората, который следовал бы отсюда для президента, - поясняет Валентино. - Это формула, без которой само собой разумеющееся переизбрание Путина лишается подлинной законной силы".

Чтобы добиться легитимации, российский лидер должен будет вновь мобилизовать народ, который показывает растущие признаки апатии и неудовлетворенности. Примечательно, что Путин объявил о своем выдвижении на следующий день после решения МОК отстранить Россию от зимних Олимпийских игр 2018 года: "это знак того, что национальная гордость будет вновь среди излюбленных карт кампании", полагает журналист. Но старт настоящей борьбе за власть в Москве будет дан после преодоления переизбрания, когда начнется последний конституционный мандат Путина, у которого нет плана и нет преемника. Как уже случалось в ее истории, Россия может вступить в новое смутное время, не исключает Валентино.