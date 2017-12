7 декабря 2017 г. Шон Уолкер | The Guardian Армия Навального: русские, которые рискуют всем, чтобы противостоять Владимиру Путину "Это были трудные несколько месяцев для Ксении Пахомовой, ясноглазой говорливой 23-летней девушки из сибирского шахтерского города Кемерово", - повествует корреспондент британской газеты The Guardian Шон Уолкер. "Ее молодого человека выгнали из университета, ее мать уволили с должности преподавателя в художественной школе, а ее бабушке пригрозили увольнением с работы в галерее, - рассказывает журналист. - В довершение всего кто-то расклеил в общественных местах рядом с ее домом объявления с фотографией Ксении, где указывался ее мобильный телефон и предлагались сексуальные услуги". Все это, как кажется, связано с работой Пахомовой, продолжает автор: девушка - региональный координатор президентского штаба Алексея Навального, оппозиционного политика, который хочет бросить вызов Владимиру Путину в борьбе за должность президента России на выборах в марте следующего года. "Традиционная либеральная оппозиция, как правило, мало появлялась в таких местах, как Кемерово - суровом, рабочем регионе в четырех часах перелета от Москвы, - говорится в статье. - Здесь Навальный привлекает поддержку иных россиян, чем представители разглагольствующего московского интеллектуального класса, которых многие воспринимают как естественных сторонников демократической оппозиции". Как рассказывает Уолкер, местные сторонники Навального - главным образом молодые россияне, которые мало что видели в своей жизни, кроме президентства Путина. Пахомова, которая училась на юридическом факультете, рассказала газете, что она не особенно интересовалась политикой до начала этого года, когда она начала смотреть видео Навального. "Ее особенно ужаснуло видео, обвиняющее в ошеломляющей коррупции премьер-министра Дмитрия Медведева, которое привело к крупным протестам в Москве и других городах ранее в этом году, - рассказывает корреспондент. - В Кемерово Пахомова начала помогать в качестве волонтера местному штабу Навального, и со временем ее назначили главой местного офиса". "Мать Ксении, - продолжает автор, - 46-летняя Наталья Пахомова, рассказала, что ее предупредили в сентябре, что она должна помешать своей дочери работать на Навального, но женщина отказалась. В конце октября ее уволили с работы под предлогом того, что анонимные родители позвонили в местную администрацию и пожаловались, что учителя в ее школе требуют взяток. Она проработала в школе 26 лет и в апреле получила медаль от местного губернатора за свою работу". Навальный заявил, что, если его не допустят баллотироваться, он призовет к "активному бойкоту" выборов, передает Уолкер. "Ни один другой кандидат не открыл местных офисов, ни один другой кандидат не ведет подобающую кампанию, - заявил он в интервью газете в Москве. - Как можно говорить о настоящих выборах без единственного кандидата, который ведет кампанию?" Навальный рассказал изданию, что с начала года сотрудники его штаба в общей сложности провели более 2 тыс. дней в тюрьме и были оштрафованы на более чем 10 млн рублей. "То, что происходит в Кемерово, - крайность, но это схема, повторяющаяся по всей России, и она, очевидно, исходит сверху", - добавил оппозиционер. Источник: The Guardian