Трамп становится пособником Путина

"Объявив о признании Иерусалима столицей Израиля, президент США Дональд Трамп играет с огнем. Возможность заключения "большой сделки", таким образом, исключена. Выгоду из ситуации извлечет Путин", - считает Пьер Хойманн, журналист немецкого издания Handelsblatt.

"Приступив к работе в Белом доме, Трамп обещал решить конфликт между Израилем и Палестиной с помощью "большой сделки", как это делается при заключении договоров на недвижимость. Поэтому в последние недели он снова отправлял своих доверенных лиц в регион. Они должны были выяснить интересы двух враждующих сторон, чтобы выступить в конфликте в роли честных маклеров. Из этого ничего не получилось. Своим односторонним произраильским решением Трамп в роли нейтрального посредника ушел в офсайд. Он подогревает конфликт", - пишет Пьер Хойманн.

"То, что сказал семь лет назад король Иордании Абдалла, звучит сегодня так, будто он интуитивно предчувствовал принятие Белым домом решения касательно Иерусалима", - отмечает журналист. Тогда он предупреждал, что Иерусалим - это пороховая бочка, которая может взорваться в любой момент. По мнению короля Иордании, без мира в этом сложном городе нет шансов и на "гармонию" во всем регионе. Поэтому, как сказал монарх в адрес США, президент Америки должен соединить друг с другом разные стороны даже в "самых неблагоприятных моментах", отмечается в статье.

"Бывший торговец недвижимостью Трамп делает все наоборот: он разобщает стороны. Даже если он не совсем знаком со всей сложной проблематикой Ближнего Востока, можно было бы уже многого добиться, если бы он учел по крайней мере основные принципы из своей прошлой жизни: тот, кто идет на уступку, ожидает ответного вознаграждения. Однако Трамп хочет признать Иерусалим столицей, не требуя ничего взамен от правительства Израиля", - рассуждает журналист.

"Хотя подарок Трампа Израилю и дорогой, в конечном итоге он не имеет никакой ценности. Потому что Иерусалим давно де-факто считается столицей еврейского государства", - считает автор.

"В действительности, недостатка в моделях перемирия нет. В ХХ столетии в общей сложности было разработано 40 планов для Иерусалима. Часто Палестине не хватало политической воли принять во внимание и изучить предложения Израиля", - сообщается в публикации. Так, Израиль предлагал Палестине разделить Иерусалим, включая Старый город. Однако ни лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат, ни его последователь Махмуд Аббас не решились на компромисс. "Вместо этого они настаивали на политике "все или ничего" - и проиграли", - пишет автор.

Израиль отмечает признание Иерусалима своей столицей как "исторический шаг". "Однако соотношение затрат и эффективности здесь плохое - в том числе для Израиля. Не только из-за опасений всплеска насилия. Если правительство США не состоится в роли посредника, эту амбициозную должность может взять на себя Россия. (...) Путин систематически расширяет свое влияние на Среднем Востоке - от Ирана и Сирии через Египет до Ливии. Палестины пока нет в его восточном портфолио. Путина не нужно будет два раза просить перенять роль посредника. Однако по "нулевому тарифу", в отличие от Трампа, эта должность ему не достанется", - подытоживает автор.