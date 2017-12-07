Российская космическая программа близка к краху: последняя по времени неудача обнажила ее хрупкость

Неудачный запуск ракеты "Союз 2-1б" на прошлой неделе - десятая авария за период, когда за российскую космическую программу отвечает вице-премьер Дмитрий Рогозин, пишет Independent. Авария "напомнила всем, что российская космическая промышленность стоит в нескольких шагах от краха", утверждает журналист Оливер Кэрролл.

Причины аварии пока не ясны. Автор напоминает о предположениях, что была допущена ошибка при вычислении координат. "Была также теория, согласно которой проблема в том, что ракета была запущена с нового космодрома и произошла путаница", - напоминает он.

Автор сообщает: "Но специалисты, к которым обратилась Independent, сомневаются в основном тезисе теории". Утверждения о "навигационной ошибке" - "детская фантазия", сказал Константин Крейденко, редактор журнала о спутниковой связи "Вестник ГЛОНАСС". "Это мнение какого-то человека, который очень плохо разбирается в этом вопросе", - сказал он.

"Павел Лужин, специалист по космической и оборонной промышленности (Пермский государственный университет), сказал, что раньше аварии обычно случались из-за комплектующих изделий", - пишет издание. Ошибка в программе полета - менее вероятная причина, так как разработка этой программы - относительно более простая задача по сравнению с производством качественных комплектующих.

"Александр Железняков, специалист по конструированию и производству ракетной и космической техники, сказал в интервью Independent, что инцидент наводит на мысль о продолжающихся проблемах на производстве", - пересказывает газета.

"С тех пор, как в 2010-м потерпела аварию ракета "Протон", мы говорим о плохом качестве комплектующих изделий, - сказал он. - В секторе нет надлежащего контроля качества".

Издание отмечает, что в 2017 году Россия потратит на космос 170 млрд рублей. По мнению автора, этого более чем достаточно на программу, где приоритетная задача - коммерческие запуски спутников. "Однако, как и в других секторах в России, есть серьезные проблемы при расходовании денег", - говорится в статье.

"Нужно наращивать транспарентность и повышать зарплату простым инженерам, - сказал Лужин. - Абсурдно, что инженер-ракетчик получает 400 долларов в месяц в то время, как Рогозин и его чиновники летают самолетами бизнес-класса".

"По словам Лужина, низкая зарплата - помеха для того, чтобы в эту профессию приходили амбициозные люди", - говорится в статье. Но есть и другие причины. "Поскольку космический сектор считается военной промышленностью, законодательство запрещает специалистам ездить в зарубежные страны и там работать", - говорится в статье. "Умная молодежь держится подальше [от космической промышленности]", - сказал Лужин.