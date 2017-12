7 декабря 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Сделайте нам подарок" - чтобы ничего не менялось Путин долго важничал, но наконец выдвинул себя в президенты - на "собрании рабочих-передовиков из советского репертуара", пишут СМИ. "Россию без Путина", которую требовали демонстранты в Москве шесть лет назад, сейчас невозможно представить. Даже отстранение от Олимпиады "Путину на руку", считает Sueddeutsche Zeitung: россияне не видят в использовании допинга преступления, верят в небылицы о "заговоре Запада" и готовы сплотиться. "Методы прямо из советского репертуара: подготовленное и патриотичное собрание, где рабочие-передовики просят опытного государственного мужа продолжить служение Родине", - пишет обозреватель The Washington Examiner Том Роган, описывая обстоятельства, при которых Владимир Путин объявил о своем выдвижении в президенты РФ. "Беспрецедентное могущество в своей стране, все больше успехов в формировании глобальной политики, отсутствие существенной политической оппозиции: у Путина есть средства, чтобы упрочить свое наследие", - полагает автор. Для США заявление Путина о том, что он выдвигается в президенты, - еще один признак того, что нужно противостоять российскому вызову, говорится в статье. "В политическом смысле сегодня его кандидатура безальтернативна, однако новых идей у Путина нет, - пишет Иво Мийнссен, обозреватель швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, комментируя согласие Путина баллотироваться в президенты. - Путин долго важничал, но теперь официально объявил о том, что всем уже было известно". "Россию без Путина", которую требовали демонстранты шесть лет назад, сейчас невозможно представить", - пишет Мийнссен. Тогда события на Болотной площади стали шоком для Кремля и самого президента, хотя "и тогда оппозиция вряд ли обладала силой для смены власти", отмечается в статье. "Климат стал более суровым. В государственных СМИ утвердилось параноидальное представление, что Россия - жертва международных заговоров, а беспорядки в стране - следствие американской агитации. Путин и его соратники поддерживали эти небылицы, подчеркивая и эффектно демонстрируя с помощью СМИ патриотизм и силу России", - пишет журналист. Кульминацией "националистической волны" стала аннексия Крыма - "смелый военный маневр, который Кремль окутал густым туманом пропаганды". "В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России", - заявил Путин, как будто границы и международное право вовсе не имеют значения. "Затем на Восточной Украине сепаратисты со значительной поддержкой со стороны России начали войну, но после первоначальных успехов быстро оказались в тупике. В итоге Россия финансирует из госбюджета не только экономически слаборазвитый Крым, но и две полностью независимые, не признанные международным сообществом "народные республики" в Донбассе", - отмечает Мийнссен. Еще большей обузой для России стали санкции США и Европы. "Путин, несмотря на все хвастовство, понимает, что он является президентом региональной державы, которая, конечно, может использовать свой разрушительный потенциал, но не может пойти на конфронтацию с Западом", - говорится в статье. В России "Путин незаменим из-за того, что он мастерски уравновешивает силовые блоки внутри элиты. В стране без правовых гарантий, с полностью политизированным правосудием люди, обладающие властью, знают, насколько неустойчиво их благополучие. Поэтому политические изменения таят в себе опасность хаоса и новых битв за распределение благ. Тот, кто открыто бросает вызов Путину, должен, как Михаил Ходорковский или оппозиция, ждать драконовского наказания. В свою очередь, тот, кто идет на соглашательство с Путиным, может надеяться на безопасность в его клептократической системе", - утверждает автор. Это знают и россияне. По мнению журналиста, на фоне жестокой истории XX века и глубокого кризиса 1990-х годов, россияне не хотят экспериментов и поэтому сохраняют верность Путину. Владимир Путин заявил о намерении снова участвовать в президентских выборах. "Ему теперь на руку, что Россию отстранили от участия в зимней Олимпиаде. Страна не видит в использовании допинга преступления, а сфокусирована лишь на наказании со стороны внешних сил. В этом случае рецепт один - сплотиться", - пишет московский корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс. "Представитель МИД РФ Мария Захарова поставила решение МОК в один ряд с такими событиями, как Вторая мировая война, развал СССР и антироссийские санкции. Мир не терпит сильной России - такой вывод она делает на своей странице в Facebook", - пишет Ханс. При этом чувство "нас обманули и предали" в какой-то мере понятно, признает журналист. Разве спортивные чиновники со всего мира не подыгрывали России долгое время? "С авторитарными руководителями договориться легче - это мнение разделяют и представители многих немецких концернов", - говорится в статье. "Если русских наказывают, значит, на то есть причины, - поясняет российскую точку зрения автор. - Граждане страны руководствуются опытом наблюдения за собственной системой правосудия: чиновников считают коррумпированными, но неприкосновенными. А если кто-то из них оказывается на скамье подсудимых, как экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, всем становится понятно, что он проиграл в борьбе за власть или стал жертвой избирательного правосудия". Теперь целая нация может представлять себя жертвой подобного избирательного правосудия. Как и в случае со сбитым самолетом MH17, защитой Асада в ООН, а теперь с допингом, Кремль и подконтрольное ему телевидение имеют объяснение: это все потому, что у нас есть независимая позиция, а любая уступка означала бы слабость и поклонение диктату внешних сил, особенно США, говорится в статье. "Когда растет волна возмущения, Путин знает, куда ее направлять. Этот импульс поможет ему в очередной раз вернуться в Кремль", - резюмирует Ханс. Чтобы добиться легитимации, российский лидер должен будет вновь мобилизовать народ, который показывает растущие признаки апатии и неудовлетворенности, отмечает корреспондент Corriere della Sera Паоло Валентино. Примечательно, что Путин объявил о своем выдвижении на следующий день после решения МОК отстранить Россию от зимних Олимпийских игр 2018 года: "это знак того, что национальная гордость будет вновь среди излюбленных карт кампании". Старт настоящей борьбе за власть в Москве будет дан после переизбрания, когда начнется последний конституционный мандат Путина, у которого нет плана и нет преемника. Как уже случалось в ее истории, Россия может вступить в новое смутное время, не исключает Валентино. Режим Путина представляет собой то, что Стивен Левитски и Льюкан Уэй называют "конкурентным авторитаризмом", пишет аспирант Гарвардского университета Кристофер Джармас в статье, опубликованной The Washington Post. "Выборы в таких гибридных системах имеют целью не определить, кто будет управлять, а скорее продемонстрировать силу режима и его устойчивость перед лицом потенциальных соперников", - говорится в статье. "Однако низкая явка может выявить потенциальную слабость режима", - пишет Джармас. В прошлом году ведущие политтехнологи Кремля установили цель "70 на 70" для перевыборов Путина в марте 2018 года - иными словами, 70% голосов при 70-процентной явке. Между тем региональные и муниципальные выборы в сентябре показали, что россияне не испытывают особого энтузиазма, говорится в статье. После рекордно низкой явки на российских парламентских выборах в 2016 году появились сообщения о том, что государственные предприятия, а не правящая партия "Единая Россия", будут стимулировать население пойти на выборы. Автор приводит в качестве примера деятельность "Росатома" и "Росгидро" по мониторингу социально-экономической ситуации в регионах. Кремль все больше рассчитывает, что госпредприятия будут предоставлять инвестиции и социальное обеспечение, которые не в состоянии обеспечить региональные правительства. "Но негласный обмен доли рынка на политическую помощь происходит за счет конкурентоспособности в российской экономике, - обращает внимание автор. - Опора на корпорации, а не на региональные и муниципальные органы власти в достижении целей государственного развития чревата дальнейшей атрофией федерального устройства". "Если он пробудет у власти полный шестилетний срок до 2024 года, получится, что Путин управляет страной 24 года, то есть дольше всех остальных российских лидеров, кроме Иосифа Сталина, который сидел в Кремле 29 лет, - сообщает корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар. - По распространенному мнению, Путин хочет использовать последний президентский срок (при условии, что не будет снова изменена конституция), чтобы закрепить за собой место одной из важнейших исторических фигур среди российских правителей. Это в каком-то смысле невероятное достижение для 65-летнего Путина, который большую часть своей ранней карьеры был кагэбэшником среднего уровня в Восточной Германии". Журналист рассказывает, как именно было обставлено "долгожданное заявление" Путина, сделанное им во время встречи с рабочими Горьковского автозавода в ответ на их просьбу: "Сделайте нам подарок, объявите о своем решении!". "Во время уличных протестов в Москве в 2011-2012 годах рабочие похожего завода Центральной России предложили Путину помощь в разгоне антикремлевских демонстрантов", - замечает корреспондент. "Ожидается, что Путин легко победит на выборах, не в последнюю очередь благодаря своей популярности и отсутствию серьезных противников. Кремль главным образом опасается того, что невзрачный список кандидатов может привести к рекордно низкой явке избирателей и лишить Путина убедительного мандата", - передает автор. Некоторые аналитики полагают, что сделанное в среду заявление в большей мере знаменует начало борьбы за право стать преемником Путина внутри Кремля и российской элиты. "Первой реакцией оппозиции стала попытка отсмеяться от неизбежного", - указывает Макфаркуар. "Он хочет быть у власти 21 год, - написал в Twitter Алексей Навальный, не учитывая годы, которые Путин был премьер-министром. - На мой взгляд, это многовато. Предлагаю не соглашаться". Официальную линию суммировал Рамзан Кадыров, воинственный правитель Чечни. "Только он может противодействовать массированной, бессовестной и беспрецедентной атаке, организованной нашими лютыми друзьями из США и Западной Европы", - написал Кадыров в Instagram.