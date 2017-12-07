Владимир Путин, которого "умоляли" выставить свою кандидатуру, будет соискателем четвертого мандата

Президент рассеял те слабые сомнения, которые могли существовать по поводу его намерения остаться у власти до 2024 года, пишет корреспондент Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

В среду Путин выбрал традиционное (и слегка советское) обрамление: встречу с рабочими, упрашивающими его выставить свою кандидатуру на четвертый президентский мандат 18 марта будущего года. Многие российские независимые СМИ выболтали этот секрет полишинеля уже в среду утром, ссылаясь на источники в президентской администрации, говорится в статье.

Это стало первым за несколько недель появлением Путина в обстановке, где он вроде бы оказался перед лицом "непредвиденных" вопросов. Такова его манера повысить нервозность внутри элиты, а также продемонстрировать свою беспечность в отношении выборов, полностью контролируемых уверенным в победе Кремлем, пишет Гриншпан.

Тем не менее, постановка была сделана старательно. Сначала российский президент произнес хвалебную речь о роли рабочих и промышленности в рамках 85-летия огромного автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Улыбающиеся мужчины и женщины стояли за ним на сцене. Один рабочий, представившийся как Артем Баранов, стоящий сбоку, взял микрофон, чтобы начать упрашивать Путина выставить свою кандидатуру, описывает автор.

Камера показала задний план, чтобы можно было разглядеть публику, машущую флажками. Зал умолк в ожидании ответа, и Путин сказал: "Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, и нет. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации".

Его противники представляют собой пустыню, полагает журналист. Главный оппозиционер - демократ и крестоносец в борьбе с коррупцией, 41-летний Алексей Навальный заранее дисквалифицирован судебным приговором до 2028 года. Ксения Собчак - бывшая звезда реалити-шоу - пытается занять место, ставшее вакантным из-за отстранения Навального, однако многие оппозиционеры сомневаются в ее искренности. Тот факт, что она дочь Анатолия Собчака, бывшего мэра Санкт-Петербурга, человека, приведшего Путина в политику, тоже не в ее пользу. Вчера она отреагировала на выдвижение кандидатуры уходящего президента, заявив: "Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события".

Другие кандидаты на президентских выборах являют собой "старую гвардию", не сменяемую четверть века. На левом фланге - коммунист Геннадий Зюганов, человек с путаным слогом, лишенный харизмы, пишет Гриншпан. На националистическом фланге - Владимир Жириновский, демагог, достигший наилучшего рейтинга в 1991-м. Оба они полностью поддерживают внешнюю политику Путина и ограничиваются крайне умеренной критикой. Их реальная роль состоит в оказании услуги Кремлю тем, что они перехватывают голоса у настоящих оппозиционеров, поддерживая видимость демократии.