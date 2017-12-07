Что ждет Олимпиаду теперь, после отстранения России от зимних Игр-2018?

Допинговый скандал и запрет на участие России в Олимпиаде 2018 года будет иметь далеко идущие последствия, пишет журналист Newsweek Тим Марсин.

"Отсутствие российских атлетов скажется на всех видах соревнований, и все национальные сборные окажутся под еще более пристальным вниманием на предмет какого-либо намека на мошенничество или попыток получить преимущество несправедливым путем", - полагает автор статьи.

"Есть и коммерческие последствия этого наказания, - указывает Марсин. - Проведение Игр может обходиться как в пару миллиардов долларов, так и в 55 млрд. Если российские спортсмены не будут допущены к соревнованиям, не стоит ожидать, что их друзья и родственники потратят в Пхенчхане много долларов в качестве туристов".

Если к Играм не будет допущена одна из крупнейших на Земле наций, это также может означать, что у трансляций Олимпиады будет более низкий рейтинг, продолжает журналист. Круг соперников сузится, и комментаторам станет труднее оставаться в рамках спортивной тематики.

"Разумеется, есть вероятность того, что американским зрителям будет все равно, участвует ли Россия в Олимпиаде. Более того, на фоне расследования возможных связей президента Трампа и его предвыборной кампании с Россией некоторые зрители могут порадоваться отсутствию российских участников", - говорится в статье.

Каковы бы ни были последствия для бизнеса, решение МОК отстранить Россию от Игр-2018 имеет некоторые плюсы в долгосрочной перспективе, отмечает Марсин. По словам Дэвида Картера, главы Института спортивного бизнеса при школе Маршалла, запрет может "убедить тех, кто финансирует спорт, в том, что это стоящие инвестиции".

"Чтобы это было так, добавил он, МОК следует и в дальнейшем придерживаться нового стандарта и доказать, что "этот новый подход к борьбе с мировой проблемой допинга не является исключительно символическим. Иначе он кажется бутафорией", - цитирует журналист Newsweek.