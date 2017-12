7 декабря 2017 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Путин подтвердил, что будет баллотироваться в президенты "Президент Владимир В.Путин в среду объявил, что будет претендовать на четвертый срок в качестве президента России во время мартовских выборов. Ожидается, что он выиграет", - пишет The New York Times. "Если он пробудет у власти полный шестилетний срок до 2024 года, получится, что Путин управляет страной 24 года (считая годы, когда он был премьер-министром), то есть дольше всех остальных российских лидеров, кроме Иосифа Сталина, который сидел в Кремле 29 лет, - сообщает корреспондент Нил Макфаркуар. - По распространенному мнению, Путин хочет использовать последний президентский срок (при условии, что не будет снова изменена конституция), чтобы закрепить за собой место одной из важнейших исторических фигур среди российских правителей. Это в каком-то смысле невероятное достижение для 65-летнего Путина, который большую часть своей ранней карьеры был кагэбэшником среднего уровня в Восточной Германии". Журналист рассказывает, как именно было обставлено "долгожданное заявление" Путина, сделанное им во время встречи с рабочими Горьковского автозавода в ответ на их просьбу: "Сделайте нам подарок, объявите о своем решении!". "Выбор площадки и случая для заявления указывает на то, что база поддержки Путина - рабочие крупных российских промышленных предприятий. Во время уличных протестов в Москве в 2011-2012 годах рабочие похожего завода Центральной России предложили Путину помощь в разгоне антикремлевских демонстрантов", - замечает корреспондент. "Ожидается, что Путин легко победит на выборах, не в последнюю очередь благодаря своей популярности и отсутствию серьезных противников. По данным политических аналитиков всех мастей, Кремль главным образом опасается того, что невзрачный список кандидатов может привести к рекордно низкой явке избирателей и лишить Путина убедительного мандата", - передает автор. Некоторые аналитики полагают, что сделанное в среду заявление в большей мере знаменует начало борьбы за право стать преемником Путина внутри Кремля и российской элиты. "Первой реакцией оппозиции стала попытка отсмеяться от неизбежного", - указывает Макфаркуар. "Он хочет быть у власти 21 год, - написал в Twitter Алексей Навальный, не учитывая годы, которые Путин был премьер-министром. - На мой взгляд, это многовато. Предлагаю не соглашаться". "Официальную линию суммировал Рамзан Кадыров, воинственный правитель Чечни - российской республики, которую Путин позволил ему превратить в нечто вроде личной вотчины", - говорится в статье. "Только он может противодействовать массированной, бессовестной и беспрецедентной атаке, организованной нашими лютыми друзьями из США и Западной Европы. И мы уверенно говорим, что народы России окажут Владимиру Путину твердую поддержку!" - цитирует Макфаркуар Instagram Кадырова. Источник: The New York Times