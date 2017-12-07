Выбрать Владимира Путина, чтобы ничего не менялось

"В марте российский президент снова будет участвовать в выборах. В политическом смысле сегодня его кандидатура безальтернативна, однако новых идей у Путина нет", - пишет Иво Мийнссен на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

"Путин долго важничал, но теперь официально объявил о том, что всем уже было известно", - пишет журналист. То, что это было сделано на одном из старейших автозаводов страны, олицетворяющем качественную патриотическую работу и надежность, соответствует самовосприятию российского президента, полагает автор: будучи у власти без малого 18 лет, он воплощает собой постоянство и стабильность.

"Популярность Путина настолько подавляющая, что его кандидатуру, вероятно, следует назвать безальтернативной. "Россию без Путина", которую требовали демонстранты шесть лет назад, сейчас невозможно представить", - пишет Мийнссен. Тогда события на Болотной площади стали шоком для Кремля и самого президента, хотя "и тогда оппозиция вряд ли обладала силой для смены власти", отмечается в статье.

"Климат стал более суровым. В государственных СМИ утвердилось параноидальное представление, что Россия - жертва международных заговоров, а беспорядки в стране - следствие американской агитации. Путин и его соратники поддерживали эти небылицы, подчеркивая и эффектно демонстрируя с помощью СМИ патриотизм и силу России", - пишет журналист. Одновременно Кремль делал ставки на репрессии: самые видные активисты-демократы, опороченные клеймом "изменников родины", были арестованы, ключевые фигуры, такие как Алексей Навальный, выведены из политической игры с помощью выдуманных судебных дел, говорится в статье.

По мнению автора публикации, кульминацией "националистической волны" стала аннексия Крыма - "смелый военный маневр, который Кремль окутал густым туманом пропаганды". "В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России", - заявил Путин, как будто границы и международное право вовсе не имеют значения.

"Затем на Восточной Украине сепаратисты со значительной поддержкой со стороны России начали войну, но после первоначальных успехов быстро оказались в тупике. В итоге Россия финансирует из госбюджета не только экономически слаборазвитый Крым, но и две полностью независимые, не признанные международным сообществом "народные республики" в Донбассе - и это в условиях упавших цен на нефть и газ", - отмечает Мийнссен. Еще большей обузой для России стали санкции со стороны США и Европы. Из возникшего в результате экономического кризиса Россия выходит медленно, считает журналист.

"Однако ослабить Путина на долгое время санкции не смогли: его режим прочно сидит в седле и позволяет себе мериться силами с Западом", - продолжает автор. На фоне кризиса ЕС и политических перипетий в США власть Путина переоценивается. "Путин, несмотря на все хвастовство, понимает, что он является президентом региональной державы, которая, конечно, может использовать свой разрушительный потенциал, но не может пойти на конфронтацию с Западом. Ее возможности остаются ограниченными", - пишет Мийнссен.

Автор продолжает: "Парадоксальным образом это относится и к самому Путину. Представление о том, что он является дьявольским самодержцем, неверно. Позиция Путина может быть неоспоримой, и он, несомненно, обладает большой властью. Тем не менее, в первую очередь Путин незаменим из-за того, что он мастерски уравновешивает силовые блоки внутри элиты. В стране без правовых гарантий, с полностью политизированным правосудием люди, обладающие властью, знают, насколько неустойчиво их благополучие. Поэтому политические изменения таят в себе опасность хаоса и новых битв за распределение благ. Тот, кто открыто бросает вызов Путину, должен, как Михаил Ходорковский или оппозиция, ждать драконовского наказания. В свою очередь, тот, кто идет на соглашательство с Путиным, может надеяться на безопасность в его клептократической системе", - утверждает автор.

Это знают и россияне. По мнению журналиста, на фоне жестокой истории XX века и глубокого кризиса 1990-х годов, россияне не хотят экспериментов и поэтому сохраняют верность Путину.

"Попытки кремлевских политтехнологов придать динамику скучной предвыборной кампании с помощью псевдокандидатов типа Ксении Собчак - тщетные усилия", - считает Мийнссен. Оппозиция или протесты путинской власти мало угрожают, однако ей грозит медленное разрушение из-за собственной стагнации. "Это было бы не первым случаем в российской истории - Советский Союз рухнул после долгих лет застоя, потому что его руководство было слишком апатично, чтобы его защищать", - напоминает журналист.