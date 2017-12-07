Преступление и наказание

Владимир Путин заявил о намерении снова участвовать в президентских выборах. "Ему теперь на руку, что Россию отстранили от участия в зимней Олимпиаде. Страна не видит в использовании допинга преступления, а сфокусирована лишь на наказании со стороны внешних сил. В этом случае рецепт один - сплотиться", - пишет московский корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

"В день, когда исполком Международного олимпийского комитета огласил решение относительно отстранения России от Олимпиады в Пхенчхане, Путин выдвинул свою кандидатуру на четвертый президентских срок. Жестких комментариев по поводу Олимпиады от него вчера не последовало. Зачем доставлять остальному миру удовольствие и публично выплескивать свое негодование? Пусть это делают другие. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова поставила решение МОК в один ряд с такими событиями, как Вторая мировая война, развал СССР и антироссийские санкции. Мир не терпит сильной России - такой вывод она делает на своей странице в Facebook", - пишет Ханс.

При этом чувство "нас обманули и предали" в какой-то мере понятно, признает журналист. "Разве спортивные чиновники со всего мира не подыгрывали долгое время? У них были общие интересы с российским режимом. Так удобно проводить Игры со всей помпой в тех местах, где не стоит ждать серьезного сопротивления граждан, если, допустим, ради строительства стадиона сносится жилой квартал, а на месте вырубленного участка леса появляется горнолыжный склон. С авторитарными руководителями договориться легче - это мнение разделяют и представители многих немецких концернов, - говорится в статье. - Отстранение России - верный шаг, однако и возмущение русских немного понять можно".

"Как показал недавний опрос в России, более двух третей респондентов убеждены, что российские спортсмены употребляют допинг так же часто или даже реже, чем спортсмены из других стран", - сообщает автор. Самое удивительное в том, что с марта 2016 выросло число респондентов, убежденных в "чистоте" российского спорта - и это при том, что "чуть ли каждую неделю обнародуются новые подробности организованной в России системе допинга, от которых волосы встают дыбом", пишет Ханс.

"Если русских наказывают, значит, на то есть причины. (...) И тут граждане страны руководствуются опытом наблюдения за собственной системой правосудия: чиновников считают коррумпированными, но неприкосновенными. А если кто-то из них оказывается на скамье подсудимых, как экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, всем становится понятно, что он проиграл в борьбе за власть или стал жертвой избирательного правосудия", - поясняет Ханс.

Теперь целая нация может представлять себя жертвой подобного избирательного правосудия. Как и в случае со сбитым самолетом MH17, защитой Асада в ООН, а теперь с допингом, Кремль и подконтрольное ему телевидение имеют объяснение: это все потому, что у нас есть независимая позиция, а любая уступка означала бы слабость и поклонение диктату внешних сил, особенно США, говорится в статье.

"Когда растет волна возмущения, Путин знает, куда ее направлять. Этот импульс поможет ему в очередной раз вернуться в Кремль", - резюмирует Ханс.