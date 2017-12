7 декабря 2017 г. Том Роган | The Washington Examiner Постоянный вызов из России Соединенным Штатам, исходящий от Путина "Методы прямо из советского репертуара: подготовленное и патриотичное собрание, где рабочие-передовики просят опытного государственного мужа продолжить служение Родине", - пишет обозреватель The Washington Examiner Том Роган, описывая обстоятельства, при которых Владимир Путин объявил о своем выдвижении в президенты РФ. "Беспрецедентное могущество в своей стране, все больше успехов в формировании глобальной политики, отсутствие существенной политической оппозиции: у Путина есть средства, чтобы упрочить свое наследие, которое продержится десятки лет", - полагает автор. Для США заявление Путина о том, что он выдвигается в президенты, - еще один признак того, что нужно противостоять российскому вызову. "От Ближнего Востока до Европы Путин стремится ослабить могущество демократических правительств и расшатать верховенство закона. Его цель - раболепная и напуганная Америка, - пишет автор. - Ни один из этих результатов не отвечает интересам американского народа и мирового сообщества". "Потому мы не должны сидеть сложа руки, в то время как царь удовлетворяет свои амбиции", - заключает журналист. Источник: The Washington Examiner