Мужественное решение Дональда Трампа признать правду

Президент США прав, перенося американское посольство в Иерусалим, считает политический обозреватель Die Welt Алан Позенер. Мир на Ближнем Востоке ни на шаг не приблизился за 20 лет, в течение которых отрицалась реальность. Пришло время принять эту реальность, в том числе и для Европы, говорится в статье.

"Международное сообщество в течение последних десятилетий молча признает тот факт, что город Давида, Соломона и Ирода, город, в котором стоял Храм, разрушенный римлянами, и в котором Иисус был назван "царем иудейским", город, о котором евреи вот уже 2 тыс. лет во время празднования Песаха говорят "в следующем году - в Иерусалиме!" - (...) что этот город есть и должен быть столицей еврейского государства", - утверждает автор.

"Лишь с дипломатической точки зрения поддерживается фиктивное представление, что статус города остается неясным", - пишет Позенер. Теперь "президент Трамп кладет конец это шизофрении и переносит посольство США в Иерусалим".

Как подчеркнул американский президент, "отказ администраций США реализовать решение Конгресса о признании Иерусалима столицей Израиля, принятое еще в 1995 году, ни на йоту не приблизил мир на Ближнем Востоке. И когда эксперты-самозванцы предостерегают от того, что "мусульманский мир" никогда не признает этого факта, а лидеры мусульманских стран говорят о том, что это решение положит конец мирному процессу, следует задаться вопросом: о каком мирном процессе идет речь?"

Журналист комментирует: "В секторе Газа у власти находится террористическая организация, цель которой - уничтожить государство Израиль, в Рамаллахе правит коррумпированная клика, которая хочет того же самого, но, в отличие от "Хамаса", понимает, что этой цели не добиться оружием".

Что касается остального "мусульманского мира", то весь регион от Ирака и Сирии до Ливана и Йемена погряз, с одной стороны, в кровавых гражданских войнах суннитов (поддерживаемых Саудовской Аравией) с шиитами (под руководством режима в Тегеране), а с другой - во внутрисуннитских распрях между джихадистами и так называемыми умеренными правительствами, которые на деле представляют собой коррумпированные арабские автократии, говорится далее.

"Ни одно действующее лицо этих жестоких конфликтов не интересовала судьба палестинцев - из-за Иерусалима они не остановят истребления друг друга", - уверен автор публикации.

"После пятничной молитвы наверняка соберутся демонстрации с традиционным сожжением американских и израильских флагов. Возможно, произойдут теракты. Не исключено, что в Германии тоже. Спецслужбы должны быть к этому готовы", - пишет Позенер. - Но террор будет существовать до тех пор, пока пропагандируется ненависть и людей превращают в машины для реализации чудовищных замыслов, - в этом нет вины ни Трампа, ни Израиля".

"В своем обращении Трамп ясно дал понять, что признание Иерусалима столицей Израиля и перенос туда американского посольства не означает решения относительно окончательного статуса города и границ между Израилем и будущим палестинским государством", - отмечает журналист Die Welt.

Сможет ли Иерусалим стать параллельно столицей палестинского государства, целиком и полностью зависит от безоговорочного признания палестинским руководством права Израиля на существование, отказа от насилия и прекращения терактов против Израиля, продолжает Позенер.

Если бы европейцы были искренни в своих поступках, они должны были бы последовать примеру Америки. "Однако, помня об арабской нефти, опасаясь исламистского терроризма и отдавая себе отчет в том, что нападки на Трампа, в особенности в связи с "критикой в адрес Израиля", по вкусу избирателям, Европа будет критиковать решение Вашингтона", - прогнозирует автор.

"Арабская кампания, направленная на отказ признать Иерусалим столицей еврейского государства, является лишь частью более крупномасштабного отрицания самого еврейского государства", - продолжает Позенер.

Автор убежден: "Тот, кто не признает право Израиля на существование - а это подавляющее большинство исламских государств - не имеет ни морального, ни политического права протестовать против Иерусалима как столицы Израиля".

"И чем очевиднее арабам будет продемонстрировано, что Запад поддерживает Израиль, тем скорее в Рамаллахе и секторе Газа появится готовность признать реальность. А если, как заявил Трамп, будет взят более жесткий курс в отношении Ирана, истинного врага суннитских арабских режимов, жест американского президента (...) может действительно помочь подойти к миру чуть ближе. По крайней мере, попытаться стоит", - резюмирует журналист.