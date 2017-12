7 декабря 2017 г. Кристофер Джармас | The Washington Post Да, Кремль обеспокоен - собственными президентскими выборами "То, что Владимир Путин выиграет российские президентские выборы в марте 2018 года, - предрешенное дело, так почему же Кремль беспокоится из-за явки? И как крупные российские компании должны способствовать тому, чтобы люди проголосовали?" - пишет аспирант Гарвардского университета Кристофер Джармас, специализирующийся на российском, восточноевропейском и центральноазиатском регионах, в статье для The Washington Post. Режим Путина представляет собой то, что Стивен Левитски и Льюкан Уэй называют "конкурентным авторитаризмом". "Выборы в гибридных системах, таких как Россия, имеют целью не определить, кто будет управлять, а скорее продемонстрировать силу режима и его устойчивость перед лицом потенциальных соперников", - говорится в статье. В книге "Патрональная политика" Генри Хейл указывает, что авторитарные режимы мобилизуют все доступные ресурсы для того, чтобы доминировать в политике, даже если оппозиционные кандидаты не побеждают на свободных и честных выборах, указывает автор. "Безоговорочная победа на выборах сигнализирует потенциальным оппонентам, что они могут ожидать: режим останется у власти, и открытая оппозиция не имеет смысла. Однако низкая явка может выявить потенциальную слабость режима", - рассуждает Джармас. Автор напоминает, что в прошлом году ведущие политтехнологи Кремля установили цель "70 на 70" для перевыборов Путина в марте 2018 года - иными словами, 70% голосов при 70-процентной явке. "Путину просто нужно быть избранным тихо и быстро, без суматохи, при хорошей явке и с хорошим результатом", - отмечает политолог Татьяна Становая. "Впрочем, региональные и муниципальные выборы в сентябре показали, что россияне не испытывают особого энтузиазма по поводу голосования", - отмечает автор. Согласно собственному соцопросу российского правительства, общественная поддержка его политики находится на самом низком уровне за почти что десятилетие. Региональные правительства России остаются под жестким контролем Кремля, но они все чаще вступают в противоречие с федеральной политикой, пишет Джармас. Российские власти давно привлекают государственные предприятия (ГП) к своим усилиям по мобилизации избирателей, но в этом электоральном цикле "корпоративная мобилизация" приобрела новое значение. После рекордно низкой явки на российских парламентских выборах в 2016 году появились сообщения о том, что ГП, а не правящая партия "Единая Россия", будут стимулировать население пойти на выборы, отмечает автор. Он приводит в качестве примера деятельность "Росатома" и "Росгидро" по мониторингу социально-экономической ситуации в регионах. Кремль все больше рассчитывает, что госпредприятия будут предоставлять инвестиции и социальное обеспечение, которые не в состоянии обеспечить региональные правительства. Например, "Газпром" в этом году увеличил расходы на проекты развития в регионах, пишет Джармас. Автор также ссылается на репортаж Reuters, согласно которому правительство поручило ГП обеспечить положительное освещение в СМИ деятельности российского руководства. "Но негласный обмен доли рынка на политическую помощь происходит за счет конкурентоспособности в российской экономике, - обращает внимание автор. - Опора на корпорации, а не на региональные и муниципальные органы власти в достижении целей государственного развития чревата дальнейшей атрофией федерального устройства". Источник: The Washington Post