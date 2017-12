7 декабря 2017 г. Редакция | The Washington Post С Олимпиадой Россия навредила себе сама "Решение Международного олимпийского комитета отстранить Россию от зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее, несомненно, приведет в ярость и разочарует многих россиян. Они могут справедливо указать на то, что допинг в спорте и мошенничество существуют и на Западе - пример тому Лэнс Армстронг. Но на сей раз значение имеет следующее: как показали многочисленные расследования, в России допинг был деятельностью, поддерживаемой государством", - пишет The Washington Postв редакционной статье. "Самый, пожалуй, примечательный и бесстыдный случай злоупотребления имел место в Сочи, во время феерии, которую президент Путин провозгласил символом возрождения России. В тот момент мир не знал, что российское правительство разработало план по фальсификации допинг-проб российских спортсменов, в том числе тех, кому давали коктейль из стероидов", - отмечает издание со ссылкой на результаты расследования комиссии Ричарда Макларена. "В России действия МОК могут вызвать вопли протеста: дескать, Запад третирует ее, чтобы получить некоторое преимущество в новой холодной войне. Это абсолютно неверно. Мошенничество было совершено в самой России, и российским болельщикам следует гневаться на свое руководство за столь безрассудное пренебрежение чистотой международного спорта", - заключает The Washington Post. Источник: The Washington Post