Литва предупреждает об информационной войне Путина

"Он дипломат и, собственно говоря, должен выражаться соответствующим образом: по-дипломатически осторожно. Однако после реакции правительства ФРГ на атаку России на украинские корабли в Черном море у литовского посла в Германии Дариуса Семашки лопнуло терпение", - пишет немецкий таблоид Bild. Журналист издания Петер Тиде побеседовал с дипломатом.

Посол Литвы уверен: призыв немецкого правительства к диалогу между Россией и Украиной несет в себе "абсолютно ложный посыл", а именно то, что в конфликте существуют две конфликтующие стороны. "Но Москва - агрессор. (...) Можно подумать, Берлин не понял, что Москва ведет на Западе борьбу за умы и сердца - в этой информационной войне России против нашего свободного мира это было бы большой ошибкой!", - заявил Семашка.

"Российская спецслужба ФСБ, охраняющая границы, однозначно и осознанно нарушила международное право", - добавил дипломат.

Обращаясь к теме российско-германского экономического сотрудничества, политик подчеркнул: "Кремль всегда использует экономические интересы западных компаний в своих интересах - в том числе, чтобы пропагандировать собственные взгляды, проникать с собственными посланиями в головы людей на Западе".

"Доля России в экспорте Германии составляет жалкие 2%. Однако Восточный комитет германской экономики вездесущ в общественных дискуссиях, как будто для немецкой экономики в сотрудничестве с Россией речь идет о жизни и смерти, - отметил Семашка. - По этому вопросу можно понять, насколько хорошо функционирует пропаганда Кремля в Германии".

"В немецкой общественности однозначно господствуют старые иллюзии о России как благоприятном для Германии партнере", - констатировал дипломат.