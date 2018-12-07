Тот, кто долго спит, рискует заболеть сердечными заболеваниями

Cон, который длится дольше рекомендованных 6-8 часов, может отрицательно повлиять на здоровье и даже привести к преждевременной смерти, утверждают ученые. Об этом сообщает журнал Focus.

В исследовании, проводившемся в течение 8 лет и опубликованном в журнале European Heart Journal, приняли участие 116 тыс. человек из различных регионов мира.

"У людей, которые в среднем спали ночью от 8 до 9 часов, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 5% выше, чем у людей, соблюдавших норму сна в 6-8 часов", - передает автор публикации.

"Риск возникновения заболеваний у участников исследования, сон которых длился от 9 до 10 часов, был выше на 17%. А у тех, кто спал более 10 часов, риск повысился на 41%. Ученые также смогли установить повышение риска возникновения заболеваний на 9% у испытуемых, спавших только 6 часов и менее", - говорится в статье.

"Слишком малое количество сна может быть дополнительной причиной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний, - передает Focus слова главного автора исследования Хаунши Ванга. - А слишком долгий сон может привести как минимум к повышению риска возникновения таких болезней".