В Нарве эстонский президент оживляет пламя патриотизма

Стремясь "сломать стереотипы", Керсти Кальюлайд начала операцию по обольщению третьего города Эстонии, который расплачивается за свою близость с российским соседом, пишет Le Monde.

В Нарве 56 тыс. жителей, 80% из них русскоязычные. Город, почти опустевший после краха промышленных предприятий, развернутых в советскую эпоху, никогда не был на хорошем счету в Эстонии, отмечает автор статьи. Таким образом, оправляясь туда, президент поставила задачу "сломать стереотипы", прочно закрепившиеся за третьим городом Эстонии. Керсти Кальюлайд решила даже поселиться там на месяц.

"На прошлой неделе в городе, расположенном на севере страны, отделенном от России давшей ему имя рекой, у нее была насыщенная программа: встреча с военнослужащими, размещенными в этом регионе, в городе Тапа, посещение школ, открытие новой театральной сцены, далее, в качестве заключительного апофеоза, традиционная встреча в Нарве дипломатического корпуса, расположенного в Таллине", - говорится в статье.

"Когда в конце 2013 года разразился кризис между Украиной и Россией, - пишет издание, - название города повторялось в международной прессе в связи с его положением на границе и высокой долей русскоязычного населения. А не станет ли Нарва по всей совокупности исходных данных очередным Крымом?"

"Это оскорбительно, - считает Керсти Кальюлайд. - Быть русским не означает думать как Путин".

В последние недели социальные сети изобиловали фотографиями жителей города рядом с президентом. "В подписях под фотоснимком часто можно прочесть: "Эй вы, на другой стороне, в России, часто ли вы можете это сделать с вашим президентом", - с улыбкой говорит архитектор Иван Сергеев.

Однако для Дианы Шаниной, единственной преподавательницы французского языка в Нарве, политика остается табуированной темой. В ее семье о ней не говорят. "Это может породить конфликты" между ней и ее сыновьями, убежденными европейцами, для которых "Крым был аннексирован", а "я в этом вопросе разграничиваю все нюансы", - признается она.

"Стареющее население, безработица на уровне 8%... В Нарве предстоит решить еще немало сложных задач. Для многих будущее города связано с культурой. На нее выделяется половина городского бюджета. Торжественное открытие театрального центра VabaLava, расположенного в здании бывшего секретного военного завода, является показательным примером. В Нарве все скрещивают пальцы за то, чтобы в 2024 году город стал Культурной столицей Европы. Ответ будет получен через несколько месяцев", - заключает журналистка Мариэль Витюро.