Пересадка органов свиньи человеку становится все ближе

"Бабуины, которым было пересажено сердце свиньи, смогли прожить более полугода, значительно побив предыдущий рекорд. Возможно, стоит призадуматься о возможности таких опытов на человеке, дабы справиться с нехваткой доноров?" - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Фабьен Губе.

Смогут ли выжить люди со свиным сердцем? Каждое новое исследование делает шаг вперед. Медицинский коллектив Мюнхенского университета объявил в журнале Nature 6 декабря, что ученым удалось пересадить сердца свиней бабуинам - операция называлась ксенотрансплантация сердца, и часть бабуинов смогла выжить в течение 195 и 182 дней. Такой рекорд наводит на мысль о гипотетических клинических испытаниях на человеке, передает Le Temps.

"Каждый год из-за нехватки доноров тысячи пациентов умирают от сердечной недостаточности, - говорится в публикации. - Для того, чтобы справиться с дефицитом доноров, возникла идея о пересадке органов, взятых у других биологических видов, главным образом, у приматов и свиней. Результаты не оправдали надежд. После первых опытов на человеке в 1964 году в больнице штата Миссисипи (пациент выжил не более часа), достижения оставались скромными: предыдущий рекорд выживания бабуина со свиным сердцем составил всего 57 дней, отмечает автор статьи".

Достигнутая в данном исследовании способность двух бабуинов к выживанию в течение более полугода представляет собой значительное продвижение вперед. "Это поразительные результаты, выходящие далеко за пределы большинства последних работ", - комментирует Кристоф Губер, главный врач сердечно-сосудистой юридической службы университетских больниц Женевы.

Поэтому коллектив Маттиаса Лангина из университетской больницы Мюнхена пересаживал генетически модифицированные сердца свиней таким образом, чтобы их клетки были лишены определенных мембранных белков, обычно распознаваемых защитой организма реципиента, поясняет журналист.

"Исследователи натолкнулись еще на один подводный камень: с момента пересадки до смерти бабуина сердце увеличилось в объеме в среднем на 259%", - говорится в статье.

"Сердце свиньи рассчитано на быстрый рост, оно растет быстрее, чем сердце приматов", - указывает Кристоф Губер. Для противодействия подобной гипертрофии пятерым другим обезьянам пересадка была проведена после антигипертензивного лечения. "У всех через четыре недели наблюдались нормальные функции и объем сердца", - пишет газета.

Когда речь заходит о подобных пересадках у человека, Кристоф Губер проявляет осторожность. "Всего один медицинский коллектив успешно произвел пересадку всего двум животным, подождем и увидим, удастся ли кому-то другому реплицировать эти результаты", - говорит он.

Как отмечает газета, "куда быстрее могут пойти дела в Китае. В настоящее время десять китайских учреждений оказывают давление на правительство, пытаясь получить разрешение на выполнение подобных опытов".