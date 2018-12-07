Выборы "Мисс ЦАР" - еще один подарок русских в Банги

"В эти выходные во все еще нестабильной и раздираемой распрями стране пройдут выборы "Мисс ЦАР". Конкурс красоты вынужден преодолевать многообразные логистические вызовы, и его организация стала возможна лишь благодаря помощи России, нового союзника режима", - пишет Мария Малагардис, спецкор французской газеты Liberation в столице ЦАР Банги.

"Конкурс возрожден после жестоких волнений 2013-2014 года, когда страна погрязла в хаосе из-за столкновений между повстанцами "Селеки" (принадлежащими к мусульманскому меньшинству) и ополчением самообороны "Антибалака" (утверждающим, что оно защищает христианское большинство)",- говорится в статье.

"Конкурс "Мисс ЦАР" - это также способ содействовать примирению, так как к нему приобщаются девушки со всей страны", - подчеркивает Леа Флорид Мокодоро, имеющая гражданство Франции и ЦАР, которая в этом году выиграла тендер на организацию конкурса".

"Сначала у нас не было ни денег, ни спонсора, - рассказывает Леа Флорид. - Я представила наш проект везде, где только можно. Единственными, кто дал положительный ответ, оказались русские".

"Россия стала новым и неожиданным союзником президента Фостен-Арканж Туадеры, избранного в 2016 году. Русские добились не только частичной отмены эмбарго на поставку оружия в конце 2017 года, но и стали оказывать военную поддержку режиму. Сам президент отныне опирается на российского "советника по безопасности" Валерия Захарова", - отмечает журналистка.

Приход россиян в ЦАР многих заставил скрежетать зубами, ввиду того, что их подозревают в стремлении прибрать к рукам огромные природные богатства одной из самых бедных стран мира (занимающей 188 место из 189 в Индексе человеческого развития ООН): это золото и бриллианты, которые китайцы уже разрабатывают на западе, указывает журналистка.

"Российские компании имеют виды скорее на месторождения на востоке страны. Но сумеют ли они внедриться туда основательно, с учетом периодической нестабильности на этих территориях, находящихся в руках полевых командиров, у которых нет никакого интереса делиться с кем-то своими сокровищами?" - выражает сомнения один французский специалист, живущий в ЦАР.

"Тем не менее, россияне находятся там, они проникли во властные круги посредством частных компаний, соединяющих бизнес и военную помощь, - подчеркивает Liberation. - Трое российских журналистов, которые слишком сильно интересовались этими непрозрачными аферами, были убиты в конце июля на дороге в сотне километров на северо-восток от Банги. Нераскрытое тройное убийство в настоящий момент не сказалось на популярности новых благодетелей страны, совершающих столь же наступательные действия на социальном и культурном поле боя".

"Они очень хитрые. Выставляют напоказ то, что дешево стоит, и это срабатывает", - подтверждает другой француз.

"Русские стали спонсорами новой радиостанции Lengo Sengö, афиши которой наводнили улицы Банги, еще они увеличили число даров в виде? батутов. И неважно, что в школах, которые их получают, зачастую нет ни водопроводной воды, ни электричества: все могут восхищаться новой игрой, предложенной детям, которая всегда украшается гигантской лентой с надписью, восхваляющей дружбу между Центральноафриканской Республикой и Россией", - иронизирует Малагардис.

В эти выходные на конкурсе "Мисс ЦАР", который проводится на стадионе, рассчитанном на 20 тыс. мест, безусловно, будут широко представлены новые друзья страны. Возможен даже большой сюрприз: объявленный приезд в Банги победительницы конкурса "Мисс Россия", которая непременно будет позировать вместе с нынешней новой избранницей, - заключает спецкор.