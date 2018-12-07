Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
7 декабря 2018 г.
7 декабря 2018 г.

Надя Пантель | Tages anzeiger

Крах демократии становится возможным

"Во Франции ярость по отношению к системе принимает пугающие масштабы", - констатирует журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Надя Пантель.

Движение "желтых жилетов", считает журналистка, достигло трех результатов.

"Во-первых, страна впервые ежедневно обсуждает минимальный размер оплаты труда", - подчеркивает Пантель.

"Второй результат удручает, - отмечает журналистка. - Становится ясным, насколько четкими во Франции по сей день являются границы между социальными слоями. (...) Сигнальный жилет, ставший символом этой группы негодующих, представляет собой идеальную противоположность элегантным представителям телевидения и политики".

"И, наконец, третий результат этих протестных недель внушает страх: крах демократии становится возможным. В бескрайнем гневе находят свое отражение презрение и отвращение к власти. (...) Ярость "желтых жилетов" по отношению к системе дошла до такой степени, что они больше не хотят видеть, как система меняется - они хотят лишь видеть, как она горит. Посыл этой недели таков: применение силы себя оправдывает", - заключает Пантель.

Источник: Tages anzeiger


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               