"Моссад": что движет одной из крупнейших спецслужб мира

"Израильскую спецслужбу подозревают в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Какой мотив мог быть у "Моссада"?", - задается вопросом немецкое издание Handelsblatt.

"Иранскую ядерную программу Израиль считает экзистенциальной опасностью. По этой причине Иерусалим объявил своей приоритетной задачей воспрепятствовать или по крайней мере замедлить реализацию программы. За выполнение этой задачи отвечает в первую очередь "Моссад", служба внешней разведки Израиля. (...) Именно поэтому, по мнению многих, у "Моссада" был мотив для убийства иранского физика", - отмечает журналист Пьер Хойманн.

"Долгое время финансовые ресурсы "Моссада" были очень ограниченными. Однако бывший премьер Ариэль Шарон предоставил ему финансовые средства для сдерживания военной ядерной программы заклятого врага Израиля. Ведь "Моссад" напрямую подчиняется премьер-министру. Каждая операция должна быть одобрена премьером. Под командованием 58-летнего Йоси Коэна операции "Моссада" стали более агрессивными", - пишет издание.

"Бывший парашютист Коэн, руководящий "Моссадом" на протяжении четырех лет, преследует не только террористов и руководителей иранской ядерной программы. Его также задействуют в качестве теневого министра иностранных дел в странах, которые не поддерживают дипломатических отношений с Израилем. Так, он сыграл ключевую роль в нормализации отношений между Израилем, Эмиратами и Бахрейном".

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху относит его к ближайшим доверенным лицам, говорят, в кулуарах он однажды уже упомянул его как своего преемника. До того, как Коэн возглавил "Моссад", он был советником Нетаньяху по нацбезопасности, а в начале коронакризиса ему поручили закупку аппаратов ИВЛ, при этом их происхождение остается тайной Коэна", - говорится в статье.

"Мохсен Фахризаде - не первый ученый, погибший при загадочных обстоятельствах: в последние годы иранские физики и химики погибали в результате стрельбы по их автомобилям или от взрыва бомб, которые устанавливали на крыши их машин проезжавшие мимо мотоциклисты".

"В последние месяцы "Моссад" ужесточил свою тайную войну с иранской ядерной программой, - указывает автор статьи. - Так, летом произошел ряд загадочных взрывов. При этом было разрушено как минимум два здания, в которых проходили исследования и осуществлялось производство, связанное с ядерной программой".

"К тому же, говорят, что Израиль помог США выследить иранского генерала Касема Сулеймани, который в январе был убит американскими беспилотниками. А в начале августа агенты "Моссада" застрелили в Тегеране одного из ведущих активистов "Аль-Каиды"*.

"Чтобы иметь возможность внедрять в Иране новых агентов, "Моссад" вербует не только персов, иммигрировавших в Израиль. Спецслужба также полагается и на местных агентов. По словам Амоса Ядлина, бывшего главы разведки, вербовку местных облегчают прежде всего политические условия".

"По его мнению, за четыре десятилетия после прихода к власти аятолл ситуация в стране не улучшилась. Оппозиция окрепла. К тому же в многонациональном государстве живут меньшинства, которые подавляются режимом, так как не являются персами. Например, это курды или азербайджанцы", - поясняет издание.

"Моссад" привлекал к себе внимание смелыми операциями за границей еще до иранской ядерной программы, отмечает Der Spiegel. Некоторые из них оказались неудачными, как, например, убийство в 1973 году невинного официанта в Норвегии, которого агенты перепутали с палестинским террористом.

"Однако известен "Моссад" прежде всего операциями, которые, с его точки зрения, прошли успешно. (...) Одной из наиболее рискованных операций является на сегодняшний день похищение всего ядерного архива Ирана из хранилища в Тегеране. В нем содержались секретные работы иранских ученых-ядерщиков. Наиболее известным именем в документах было имя Мохсена Фахризаде".

"Когда два года назад Нетаньяху обнародовал в онлайн-передаче прибытие архива в Израиль, - пишет Der Spiegel в заключение, - он сказал фразу, которая теперь звучит как объявление об убийстве: "Запомните это имя: доктор Мохсен Фахризаде".

*Террористическая организация, запрещенная в РФ