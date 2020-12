7 декабря 2020 г. Ана Суонсон и Эдвард Вонг | The New York Times Доклад указывает на "микроволновую атаку" как на вероятный источник загадочных болезней, поразивших дипломатов и шпионов "Наиболее вероятной причиной серии таинственных недугов, от которых страдали американские шпионы и дипломаты за границей в последние несколько лет, является радиочастотная энергия, вид излучения, включающий микроволны. К такому выводу в своем докладе пришли Национальные академии наук, инженерии и медицины, передает The New York Times. "В заключении комитета из 19 экспертов в области медицины и других областей говорится, что "направленная импульсная радиочастотная энергия" является "наиболее вероятным механизмом" объяснения болезни, которая стала известна как "Гаванский синдром", хотя, по их словам, они не могут исключать и других возможных причин; кроме того, в симптомы могли внести свой вклад и вторичные факторы, говорится в экземпляре доклада, с которым ознакомилась The New York Times". "В докладе, подготовленном по заказу Государственного департамента США, дается само исчерпывающее объяснение болезни, поразившей множество государственных служащих сначала в посольстве США в Гаване в 2016 году, а затем в Китае и других странах. Многие сотрудники страдали от головокружения, усталости, головных болей, потери слуха, памяти и равновесия, а некоторые были вынуждены навсегда уйти в отставку", - напоминает газета. "Схожие симптомы испытывали и сотрудники ЦРУ, посещавшие заграничные резидентуры, о чем в октябре сообщали The New York Times и журнал GQ. Сотрудники приезжали обсуждать с иностранными разведывательными агентствами противодействие тайным операциям России, и этот факт усиливает подозрения, что за этими эпизодами стоит Москва", - подчеркивается в статье. "Новый доклад, составленный осторожным научным языком, содержит убедительные доказательства того, что инциденты были результатом злонамеренной атаки. Он связывает болезни с "направленной" и "импульсной", а не "непрерывной" энергией, подразумевая, что воздействие на жертв было целевым, а не результатом более распространенных источников микроволновой энергии, таких как, например, мобильный телефон. В нем также говорится, что комитет обнаружил, что непосредственные симптомы, о которых сообщали пациенты - в том числе странные ощущения боли, давления и звуков, которые, как часто казалось, шли из определенного направления или возникали в определенном месте в комнате - более соответствуют направленной "атаке" с помощью радиочастотной энергии", - отмечается в публикации. "Комитет рассмотрел и другие причины, такие как химическое воздействие и инфекционные заболевания, но постановил, что они маловероятны. В докладе говорится, что вариативность инцидентов, которые, по-видимому, по-разному влияли на людей, оставляет открытым возможное влияние "психологических и социальных факторов". В нем говорится, что некоторые из жертв могли испытывать состояние, называемое "стойким постурально-перцептивным головокружением", расстройство нервной системы, которое вызывает длительное чувство головокружения или неустойчивости", - сообщается в статье. "Эти эпизоды стали предметом множества спекуляций и споров. Многие из жертв, а также некоторые правительственные чиновники и сторонние ученые давно утверждали, что наиболее вероятной причиной является радиочастотная энергия - возможно, результат применения оружия иностранной державой. Но с 2018 года правительство США отказывалось публично обсуждать эти случаи, а некоторые ученые выдвигают альтернативные теории, например, некое психологическое заболевание, которое распространяется в стрессовой среде зарубежных миссий. На фоне споров и замешательства некоторые из пострадавших сотрудников жаловались, что Соединенные Штаты не поддержали их. В нескольких случаях правительство изначально отказывалось предоставить отпуск и оказать необходимую медицинскую помощь, указали сотрудники. А поскольку правительство молчало о возможности иностранной атаки, у многих жертв осталось ощущение, что общественность считает, что они все это выдумали", - передает The New York Times. (...) "После того, как законодатели в течение нескольких месяцев оказывали давление на Государственный департамент, чтобы тот опубликовал доклад, агентство передало его некоторым должностным лицам Конгресса и другим лицам в четверг и пятницу с просьбой не делиться им. Газета The New York Times и NBC News отдельно получили копии доклада в пятницу. (...) Национальные академии опубликовали доклад в субботу вечером", - добавляет издание. (...) "Для администрации Трампа признание того, что эти инциденты явились результатом иностранной атаки, могут потребовать эвакуации американских миссий из Китая, что приведет к нарушению важных экономических отношений. Администрация действительно использовала более жесткий подход на Кубе, что соответствовало ее более крупной цели - обратить вспять дипломатические отношения президента Барака Обамы с Гаваной. Вопрос о возможной причастности Москвы является острым, учитывая чувствительность президента Трампа по любым вопросам, касающимся России или президента Владимира Путина. Москва отрицала какую-либо роль, а Джина Хаспел, директор ЦРУ, не пришла к выводу, что ответственность несет Кремль. Но некоторые аналитики ЦРУ, которые являются экспертами по России, дипломаты и ученые, утверждают, что доказательства указывают на Москву, которая уже давно экспериментирует с этой технологией", - пишет газета. "В докладе виновник не называется, но упоминаются "серьезные исследования в России / СССР", посвященные импульсным радиочастотным технологиям, а также воздействие микроволнового излучения на военнослужащих коммунистических стран Евразии. Советский Союз бомбардировал американское посольство в Москве микроволнами в 1970-х и 1980-х годах. В документе 2014 года Агентство национальной безопасности обсуждает микроволновое оружие, используемое враждебной страной, которой, по словам людей, знакомых с документом, является Россия". (...) "Доклад Национальных академий также содержит резкое предупреждение о возможности будущих эпизодов и способности правительства США их выявлять или принимать ответные меры. Тот факт, что американские государственные служащие сообщали о заболеваниях не только на Кубе и в Китае, но также в России и других странах, вызывает вопросы о том, насколько широко распространены эти инциденты", - подчеркивает газета. (...) В написании статьи принял участие Джулиан Барнс. Источник: The New York Times