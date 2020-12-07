Рекомендации, как отпраздновать Рождество (почти) спокойно, несмотря на Covid-19

Нужно ли обеззараживать все свои покупки? А как с рождественскими блюдами? Провести тестирование для всех родственников - это хорошая идея? Некоторые рекомендации, как провести новогодние праздники и не заразиться, приводятся на страницах Slate.fr.

"(...) Исполнительная власть во Франции рекомендовала ограничить количество гостей за столом до шести человек, не считая детей. (...) Но Рождество - это, конечно, прежде всего, приготовления и в первую очередь покупки. Все магазины вновь открылись, создавая впечатление безопасности, но тем не менее, это закрытые помещения, - указывает автор статьи Лора Дазиньер. "По определению, это места, где сталкиваются незнакомцы, поэтому трудно отследить возможный источник инфекции по принципу "я заразился от того незнакомца, с которым пересекся в магазине", - объясняет Мишель Рошой, врач общей практики и член организации врачей Du côté de la science.

И добавляет: "По данным исследования о местах потенциального заражения, опубликованного в журнале Nature, магазины представляют собой места повышенного риска, но лишь после ресторанов, спортивных залов, баров, отелей, религиозных организаций, медицинских учреждений... На самом деле "магазин" может объединять самые различные параметры: опасны не магазины сами по себе, а люди (плотность скопления, время, проведенное в них, возможное соблюдение правил и т. д.)".

"(...) Доставка на дом предпочтительнее, она ограничивает поездки и очереди, а значит, и количество потенциальных носителей вируса, - говорится в статье. "Единственный риск - поговорить с курьером", - отмечает Дени Корпе, почетный профессор гигиены и питания человека и член организации врачей Adios Corona. - Так что наденьте маску, когда получаете от него посылку, и помойте руки, заходя домой".

"Сторонники приготовленных блюд с доставкой на дом не подвергаются серьезному риску, даже если у повара положительный тест на Covid. "В начале октября 2020 года мы не нашли ни одной научной статьи, описывающей случай заражения Covid-19 посредством пищи, и даже "препринта" (текста статьи, представленной для оценки, но еще не утвержденной)", - рассказывает Шарлотта Жакмо, исследовательница в области интервенционной нейропсихологии, также член Adios Corona. И, как дополняет Дени Корпе: "Профессиональные поставщики провизии уже очень внимательно следят за соблюдением правил гигиены - ношением маски и мытьем рук". Кроме того, SARS-CoV-2 не устойчив к приготовлению пищи", - говорится в публикации.

"Нужно ли затем обеззараживать свои покупки? Теоретически, почему бы и нет: "Мы можем оставить их более чем на сутки (если возможно, больше), не трогая их", - предлагает Дени Корпе. - Продукты, которые хранятся в холодильнике или морозильной камере, где вирус выживает очень долго, можно опрыскать спиртом и дать немного высохнуть (или вытереть), прежде чем их убрать". Факт остается фактом: ни о каких случаях заражения через покупки не сообщалось - ни в научной литературе, ни даже на практике", - пишет Slate.fr.

"(...) У нас может возникнуть соблазн пройти тестирование в дни, предшествующие встрече с родственниками после разлуки. Плохая идея: во-первых, во Франции не хватает возможностей для того, чтобы протестировать значительную часть населения за несколько дней, но, прежде всего, отрицательный результат теста на Covid, полученный до мероприятия, не означает отрицательный результат в день встречи и не обеспечивает никакой защиты", - комментирует автор статьи.

"Тест дает информацию для дня его проведения, а не для следующего дня! - предупреждает Шарлотта Жакмо. - В идеале, прежде чем увидеться с родственниками, нужно пройти псевдокарантин и соблюдать барьерные жесты". На практике, за две недели до Рождества отдайте предпочтение удаленной работе, избегайте коллективных обедов, а также контактов без маски", - указывает издание.

"(...) Доктор Рошой предупреждает: "Вы должны быть всегда готовы отменить семейное мероприятие или не присутствовать на нем". Так будет в случае, если: вы заболели и получили положительный результат теста на коронавирус в течение предшествующих семи-девяти дней (после этого вы сможете прийти, только если у вас больше не будет симптомов, и если вы удвоите свою бдительность); у вас в тот же день появляются даже минимальные симптомы (жар, головная боль, усталость, потеря вкуса и/или запаха); вы только что получили сообщение о том, что контактировали с зараженным человеком".

"Любое другое поведение, кроме изоляции, было бы безответственным", - утверждает Дени Корпе.

"(...) В этом году не нужно прибегать к уверткам, обстоятельства сложились для нас так, что это должна быть небольшая вечеринка. Чем меньше людей, тем меньше риск. Важно учитывать количество семей: вечеринка на 10 человек, где присутствуют 5 пар, будет менее рискованной, чем вечеринка с 10 одинокими людьми, потому что в среднем можно считать, что люди, живущие как пара, "считаются как ОДИН" (заразный или незаразный человек)", - подчеркивает Виржиния Куртье-Оргогозо, ведущий научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра и член Adios Corona. Поэтому собираться следует в небольших группах и, если возможно, в большом помещении с окнами, чтобы вы могли соблюдать дистанцию и регулярно проветриваться", - говорится в публикации.

"Для приема пищи необходимо будет усилить оригинальность подхода, чтобы снизить риски: "Трапезы - главное место заражения, - уверяет Дени Корпе. - Они длятся некоторое время, мы опускаем маски, мы редко бываем достаточно далеко друг от друга, мы говорим все громче и громче (микрокапли слюны) или приближаемся чтобы посекретничать (20 сантиметров вместо более метра), и, наконец, мы пьем вино, которое заставляет вас меньше осознавать опасность и снижает вашу бдительность".

"Доктор Рошой предлагает несколько рекомендаций по тому, как приспособить прием пищи к обстоятельствам: "Составьте план рассадки для каждой нуклеарной семьи, чтобы не перемешивать людей в ситуации потенциального заражения. Регулярно проветривайте комнату, очищайте воздух специально предназначенным для этого прибором. Избегайте блюд, требующих контактов с руками, особенно в качестве закуски (арахис, чипсы и т.д.), и предпочтите сервировку на тарелках".

"Избегайте также раздражающих сюжетов (вакцины, Дидье Рауль и закрытие горнолыжных курортов), потому что громкие и энергичные разговоры значительно увеличивают количество брызг слюны. Вы также можете, если позволит погода, устроить пикник на свежем воздухе", - отмечает журналистка.

"(...) Последний и довольно важный шаг: традиционный обмен подарками. Конечно, вам следует регулярно мыть руки и держать маску на носу и рту. Кроме того, главный риск - это соблазн поцеловаться и обняться... "Никаких поцелуев, вообще никаких поцелуев, потому что это действительно рискованно, - утверждает Дени Корпе. Приласкать кого-либо в одежде, не снимая маску и без контакта кожи с кожей - это относительно низкий риск".

"В случае сомнений вы всегда можете погладить вашего старого кота: "В отношении кошек мы начинаем получать определенный объем данных, - объявляет Виржиния Куртье-Оргогозо. - Наблюдались многочисленные случаи передачи вируса от человека к кошке, но у кошек обычно наблюдаются очень легкие симптомы, а обратная передача от кошки к человеку не наблюдалась. Ввиду того, что было обнаружено много зараженных кошек, можно с уверенностью сказать, что кошки не передают вирус. Таким образом, допускается погладить старого кота: в худшем случае мы заразим его и он, возможно, немного поболеет, но он не передаст Covid-19 своим хозяевам", - резюмирует Slate.fr.