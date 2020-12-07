Последний мост

"Германо-российские отношения переживают кризис. В Санкт-Петербурге проходит выставка предметов трофейного искусства, вывезенного из Германии, - а также экспонатов, представленных Германией во временное пользование. Принесет ли культура сближение?", - задается вопросом немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"У коронавируса есть и свои преимущества, - отмечают журналистки Зильке Бигалке и Соня Цекри. - То, что на выставку трофейного искусства "Железный век" в Санкт-Петербурге не приехала делегация из Германии, можно логично объяснить пандемией. На предыдущей выставке "Бронзовый век" канцлер Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин встречались в Санкт-Петербурге - хотя и скрепя сердце".

"Это было в 2013 году. С тех пор Россия аннексировала Крым, был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, германо-российские отношения достигли еще более низкой точки. Но любое отсутствие сегодня объясняется вирусом", - пишет издание.

"Железный век" - это третья после "Эпохи Меровингов" в 2007 году и "Бронзового века" выставка экспонатов немецких музеев и трофейного искусства российских музеев. Сотрудничество Германии можно расценить как безропотное смирение или даже как оправдание несносной российской политики силы. Снова немецкая бесхребетность, - рассуждают авторы статьи. - Но можно посмотреть на него и глазами науки, и тогда некоторые вещи предстанут в ином свете. Антон Гасс - археолог Музея доисторического периода и ранней истории, откуда родом большинство объектов трофейного искусства, представленных на выставке "Железный век". Он видит прежде всего возможности: доступ к объектам, о местонахождении которых десятилетиями было известно лишь горстке советских экспертов, объектам, которые не демонстрировались и не изучались. По словам Гасса, отказ от совместной выставки "Железный век" означал бы, "будто мы уничтожаем свою собственную историю".

"А что насчет российской политики силы? Один из исследователей метко сформулировал: "Когда немецкие ученые изучают совместно с российскими коллегами, например, последствия колебаний уровня моря для греческого черноморского пространства, они не думают о Навальном".

"Экс-министр культуры России Михаил Швыдкой является спецпредставителем президента по международному культурному сотрудничеству. В том, что выставка состоялась, он видит пользу. "В России постоянно ведется дискуссия: кто мы? - сказал он в разговоре с Süddeutsche Zeitung. - Для нас очень важно, что мы являемся частью европейского пространства". Доказательством этого, по его словам, являются и артефакты железного века".

"Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил видеопослание: "Все эти капиталистические разговоры о том, кому что принадлежит, важны для культуры и науки, но для науки важнее наука". И хотя именно "перемещенные в результате Второй мировой войны объекты" свидетельствуют о другом, Пиотровский превозносит культуру как неподверженное влиянию времени и политики пространство, нетронутое гадкими режимами или текущими разногласиями. "Когда все отношения разбиты, музеи и культура работают как мост. Международная ситуация неблагоприятна. Культурный мост нужно подрывать в последнюю очередь", - считает он".

"С 1990-х годов в России действует закон о трофейном искусстве, который провозгласил российским достоянием "культурные ценности, перемещенные в результате Второй мировой войны" в качестве компенсации за преступления немцев. Тем не менее здесь, кажется, возможны подвижки. В ночь на вторник скончалась Ирина Антонова, которая, будучи директором московского Пушкинского музея, десятилетиями не хотела даже говорить о трофейном искусстве. Берлинский археолог Гасс уже давно наблюдает у своих российских коллег новые взгляды. По его словам, они, хотя и считают своей задачей работать с немецкими предметами искусства, чувствуют и обременение. Российские экспонаты доисторического периода и ранней истории были найдены в Сибири, на Украине, на Кавказе. Но то, что после войны было привезено из Берлина, во многих случаях без соответствующей документации, было найдено в ходе раскопок в Центральной и Западной Европе. Если экспонаты не дополняются предметами из Германии, как на текущей выставке в Санкт-Петербурге, они остаются лишь обычными вещами", - говорится в статье.

"Таким образом, выставку "Железный век" можно рассматривать и как прогресс. Но не решение. Директор Эрмитажа Пиотровский преуменьшает значимость проблемы. По его словам, многое и так уже возвращено в Германию. Советский Союз действительно многое вернул музеям ГДР. Остальное, по словам Пиотровского, "решится само собой".

"При этом для выставки "Железный век" невозможен уже следующий шаг: поездка в Германию. Если бы выставку представили в Берлине, трофейное искусство тотчас же конфисковали, ведь Германия никогда не отказывалась от своих притязаний. Совместную выставку не провести даже обходными путями, организовав ее, например, в соседней стране", - отмечает издание.

"В 2021 году исполнится 80 лет со дня нападения немцев на Советский Союз. И все же память о смертоносной кампании и ее беспрецедентном масштабе, к сожалению, недостаточно развита прежде всего на западе Германии. 27 млн убитых, запланированное уничтожение целых городов, разграбленные музеи и церкви, руины царских дворцов под Ленинградом - все это стало следствием идеологии, которая лишила "низших людей" культуры, а затем и права на жизнь. Долгое время российская неуступчивость в вопросе трофейного искусства была среди прочего и реакцией на это уклонение Германии от истории. 2021 год может стать годом больших жестов. Если Германия этого захочет", - заключает Süddeutsche.